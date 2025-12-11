Steve Kerr ouvre la porte à un départ de Jonathan Kuminga

Jonathan Kuminga sera éligible à un transfert le 15 janvier et, pour la première fois, Steve Kerr a laissé planer l’idée que l’avenir de l’ailier pourrait s’écrire loin de Golden State.

Les propos de Kerr relancent toutes les spéculations sur Kuminga

À un peu plus d’un mois de la date où Jonathan Kuminga deviendra officiellement éligible à un trade, Steve Kerr a tenu des propos pour le moins révélateurs. Interrogé mercredi, le coach des Golden State Warriors a reconnu la difficulté de la situation et n’a pas exclu un départ du Congolais.

« Je peux imaginer que ce n’est pas simple pour lui et nous avons parlé de la situation », a expliqué Kerr. « Mon souhait pour JK est qu’il devienne le meilleur joueur possible, peu importe où il terminera, que ce soit ici ou ailleurs. »

Kerr a prolongé son raisonnement en rappelant la réalité du business NBA :

« Je dis souvent aux gars qu’il y a très peu de joueurs qui passent toute leur carrière dans une seule équipe. Cela arrive rarement. J’ai joué pour six équipes différentes et personne ne sait ce qu’il adviendra de JK ou la plupart de nos joueurs. »

Une mise à l’écart révélatrice

Kuminga reste sur un DNP lors de la large victoire contre Chicago, quelques jours après une baisse notable de son temps de jeu et plusieurs autres matches sans jouer. Pourtant auteur d’un début de saison encourageant dans le cinq majeur, il semble désormais glisser au bout de la rotation.

Ce timing n’a rien d’anodin : l’ailier a signé en septembre une extension sur deux ans et 48,5 millions de dollars, ce qui repousse son trade à la mi-janvier pour des raisons de règlement. De quoi alimenter les rumeurs d’une sortie programmée.

Kerr assure vouloir le meilleur pour lui

Malgré tout, Steve Kerr insiste sur son intention d’accompagner le joueur jusqu’au bout.

« Ce n’est pas une situation facile, mais personne ne sait ce qui va arriver », a-t-il résumé. « Mon objectif est d’aider JK à jouer au niveau le plus élevé possible pour nous aider à gagner. »

Reste à savoir si Kuminga le fera encore longtemps en tant que Warrior.

