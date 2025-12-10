Steve Kerr explique ce qu’il manque à Jonathan Kuminga pour devenir une star

Les médias ne ratent jamais une occasion de parler de Jonathan Kuminga à Steve Kerr. Les deux hommes ont déjà eu leur différend. Et leur relation en a encore pris un coup après que le coach ait décidé de se passer des services de l’ailier lors du dernier match gagné par les Golden State Warriors. Il est possible que le jeune joueur enchaîne quelques DNP ou joue peu lors des prochaines rencontres.

« C’est un gars avec plein d’ambition et c’est un trait que j’adore chez lui. Il veut devenir une star. Il a cette capacité à l’être qui lui donne de l’espoir et nous donne de l’espoir. Mais il doit se montrer régulier pour en arriver là. Il doit être plus consistant. Sans ça, ça sera difficile pour moi de lui donner un temps de jeu régulier et un rôle permanent », confie le coach.

Il y a eu des moments dans sa carrière où Jonathan Kuminga a effectivement montré le potentiel d’une éventuelle star à 20 points par match. Mais ça n’a jamais duré. C’est vrai que sa réussite fluctue. Ses performances sont irrégulières et, plus problématique, son niveau d’effort aussi.

Jonathan Kuminga écarté de la rotation… en attendant son trade ?