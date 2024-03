Jonathan Kuminga déclare sa flamme aux Warriors

On le sait, dans le monde du sport, une situation peut très rapidement évoluer. Notamment en NBA. Frustré par son temps de jeu et son rôle en début de saison, Jonathan Kuminga n'avait plus "foi" en son entraîneur Steve Kerr.

Un véritable coup de pression pour faire évoluer son statut. Cette sortie aurait pu le rapprocher de la sortie via un trade. Mais finalement, elle a incarné un tournant dans son histoire au sein de la franchise californienne.

Performant sur les dernières semaines, Kuminga se voit désormais sur le long terme à Golden State.

"J'aimerais faire partie des Warriors pour la vie - et ne jamais changer. Je n'ai pas perdu la foi d'être ici, ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est juste que j'ai senti qu'il fallait que je sois sur le terrain. J'ai senti que je pouvais aider.

J'avais l'impression qu'il restait tellement de choses à faire que moi et les jeunes pouvions aller sur le terrain et aider Steph, Klay et Draymond. Evidemment, depuis que c'est arrivé, nous avons eu la chance d'avoir les jeunes sur le terrain.

Et le fait que les jeunes soient sur le terrain et que tout le monde joue nous aide à gagner des matches, tout le monde s'améliorant de jour en jour", a ainsi jugé Jonathan Kuminga pour NBC Sports.

Dans une saison délicate pour les Warriors, Jonathan Kuminga a su saisir sa chance. A lui de poursuivre sur cette lancée !

Jonathan Kuminga, Draymond Green voit très grand pour lui