Jonathan Kuminga réussit sa première à Atlanta mais va-t-il enchaîner ?

La nouvelle carrière de Jonathan Kuminga peut débuter. Coincé presque contre son gré aux Golden State Warriors, franchise qui l’a drafté, avec laquelle il a remporté un titre et pour qui il avait resigné l’été dernier (48 millions sur deux ans) faute d’offre intéressante ailleurs, le Congolais attendait avec impatience d’avoir une opportunité avec une autre équipe pour montrer l’étendue de son talent et de son potentiel. Steve Kerr et son staff voulaient en faire un joueur de complément polyvalent autour de Stephen Curry. Le jeune homme avait visiblement d’autres projets et il s’imaginait avec un rôle plus important. Les Californiens ont fini par le libérer, en l’envoyant donc aux Atlanta Hawks le soir de la deadline.

C’était il y a déjà presque trois semaines mais Kuminga n’avait toujours pas débuté sous ses nouvelles couleurs. Jusqu’à la nuit dernière, avec la réception des Washington Wizards. Sorti du banc, comme à Golden State, l’ancien septième choix de draft s’est immédiatement illustré. Il a mis 27 points, son total le plus élevé cette saison, avec également 7 rebonds, 4 passes et 2 interceptions en 24 minutes. Une performance de qualité qui laisse deviner le joueur que peut devenir l’ailier de 23 ans.

Tout sourire, il a évidemment savourer sa prestation mais en refusant d’y voir là un message envers son ancienne formation des Warriors. « Tout le monde a son propre opinion. Je ne fais pas attention à ce que disent les autres. On essaye de gagner le plus de matches possibles et je suis concentré là-dessus », confie l’intéressé. L’ironie, c’est que sur certains aspects, Jonathan Kuminga a joué comme Kerr l’espérait à San Francisco. Il est sorti du banc pour donner du punch en marquant son premier panier en transition avant de rentrer des tirs à trois-points tout en contribuant en défense et aux rebonds. « Il a laissé le jeu venir à lui », saluait Quin Snyder.

Il a aussi pu profiter de la blessure de Jalen Johnson pour passer une bonne vingtaine de minutes sur le terrain. Peut-être qu’il sera même titulaire au prochain match si la star des Hawks, touchée à la hanche, venait à manquer quelques rencontres. Après, retrouver Kuminga à ce niveau n’est pas une surprise. Des flashs, il en a déjà montré. L’essentiel, maintenant, c’est d’enchaîner, ce qu’il n’a jamais su, ou pu, faire depuis le début de sa carrière.