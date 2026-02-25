Les résultats de la nuit en NBA

Sixers @ Pacers : 135-114

Wizards @ Hawks : 119-98

Mavs @ Nets : 123-114

Thunder @ Raptors : 116-107

Knicks @ Cavs : 94-109

Hornets @ Bulls : 131-99

Heat @ Bucks : 117-128

Warriors @ Pelicans : 109-113

Celtics @ Suns : 97-81

Wolves @ Blazers : 124-121

Magic @ Lakers : en cours

- C'était le retour de celui que tout le monde attendait cette nuit. Michael Jordan ? Giannis Antetokounmpo ? Batman ? Non. Moussa Diabaté évidemment ! Blague à part, l'intérieur français des Hornets a fait son comeback de suspension après avoir purgé ses 4 matches cette nuit, lors de la large victoire de Charlotte face aux Bulls. S'il a apporté son activité et son énergie habituelles dans le cinq (9 pts, 7 rbds, 5 asts, 3 stls, 3 blks), on a surtout vu un nouveau festival de paniers à 3 points pour les hommes de Charles Lee.

Les Hornets, emmenés par Brandon Miller (23 pts) et Kon Knueppel (21 pts et les 200 paniers à 3 pts atteints), ont marqué 25 paniers primés lors de cette 8e victoire consécutive à l'extérieur. Le record personnel en NBA de Matas Buzelis (32 pts) n'a pas suffi à Chicago pour éviter l'effondrement après la mi-temps, alors que c'était encore serré entre les deux équipes. Les Bulls, qui en sont maintenant à 10 défaites de suite, ont pris un 42-16 violentissime dans le 3e quart-temps.

Moussa Diabate and what he brings to the table — his energy, motor, work ethic, and effort — have been crucial to this Hornets turnaround Like I’ve said before, Charlotte has always had the pieces But now they have the glue pic.twitter.com/OeDkaSzWla — Point Made Basketball (@pointmadebball) February 25, 2026

- Boston a un peu plus assis sa place de dauphin à l'Est, en allant gagner (97-81) à Phoenix contre des Suns décimés. Les Celtics, qui jouaient sans Jaylen Brown, ont fait très mal dans le 3e quart-temps (30-11), grâce notamment aux efforts de Derrick White (22 pts), Neemias Queta (14 pts, 13 rbds), Sam Hauser (16 pts) et Baylor Scheierman (11 pts, 11 rbds). C'est la quatrième victoire de suite et la 9e en 10 matches pour les joueurs de Joe Mazzulla.

- Pendant que Boston prend un peu d'air à la 2e place de l'Est, Cleveland et New York se sont affrontés cette nuit. Les Cavs ont profité d'une très bonne entame de 2e mi-temps, en ne concédant que 11 points (et 3 paniers) face aux Knicks dans le 3e quart-temps. Donovan Mitchell (23 pts), James Harden (20 pts) et Jarrett Allen (19 pts, 10 rbds) ont fait le job. Les deux équipes sont à égalité à la 3e place avec un bilan similaire. Mohamed Diawara a joué 8 minutes (5 pts) pour New York.

- OKC continue de gagner des matches sans Shai Gilgeous-Alexander et Jalen Williams. Le Thunder est allé en prendre un compliqué du côté de Toronto (116-107). C'était le soir de Cason Wallace (27 pts, record perso en NBA, 8 rebonds, 7 passes à 11/16) et Isaiah Joe (22 pts), qui ont été les champions en titre à surmonter un premier quart-temps un peu poussif. Bien qu'ils aient shooté à 47% à 3 points (18/38), les Raptors ont été trop juste.

- Jonathan Kuminga a réussi ses débuts avec Atlanta. L'ancien joueur des Warriors a fait forte impression en sortie de banc face aux Wizards (119-98), avec 27 points, 7 rebonds et 4 passes en 24 minutes. Ce match était l'occasion pour Trae Young de déjà revenir sur ses anciennes terres. Le meneur All-Star n'a pas joué, mais a été acclamé par le public après une vidéo hommage. Zaccharie Risacher est de nouveau sorti du banc, avec cette fois une activité globale intéressante (9 pts, 9 rbds, 3 asts). Côté Washington, Bilal Coulibaly a lui compilé 8 points, 6 rebonds, 4 passes et 4 contres.

Jonathan Kuminga SHINES in Hawks debut 🔥 27 points

9-12 shooting

3-4 from deep

7 rebounds

4 assists

2 steals pic.twitter.com/Qg1WOObVad — NBA (@NBA) February 25, 2026

- Milwaukee a fini fort face à Miami (128-117) pour signer une 4e victoire en 5 matches. Ces Bucks sur lesquels il y a nettement moins d'attentes ne sont pas désagréables du tout à suivre et ils ont du coeur. Alors qu'ils avaient 9 points de retard sur le Heat dans le 4e quart-temps, les joueurs de Doc Rivers ont renversé la situation. Kevin Porter Jr (32 pts) a été excellent, de concert avec Bobby Portis et Ryan Rollins (21 pts) chacun. Ousmane Dieng a aussi contribué à ce succès avec 11 points, 6 rebonds et 2 interceptions en 22 minutes, avec une activité et une adresse très remarquées depuis son arrivée. Miami restait sur trois victoires de suite.

- Joel Embiid a fait son retour après cinq matches d'absence. Le pivot des Sixers (27 pts, dont 20 en première mi-temps) a contribué à la victoire (135-114) des siens contre Indiana (privé de Siakam) au soutien de Tyrese Maxey (32 pts, 9 rbds, 8 asts).

- Cinquième défaite de suite des Nets (123-114) face à Dallas. Malgré la tempête de neige aux Etats-Unis, les deux équipes ont pu arriver à temps et s'affronter. Les Mavs ont congelé le Barclays Center dès la première mi-temps avec 76 points marqués avant la pause. Marvin Bagley (23 pts) et Naji Marshall (22 pts) ont été les plus en vue. Nolan Taoré était titulaire avec Brooklyn et apporté 8 points, 6 passes, 3 rebonds, 2 interceptions et un contre.

- Les Pelicans ont fêté le retour de Dejounte Murray après plus d'un an d'absence avec une victoire (113-109) contre Golden State. Dans ce match serré contre des Warriors encore déplumés, NOLA a profité de la belle copie de Zion Williamson (26 pts, avec son premier panier à 3 pts de la saison), mais aussi d'un panier précieux de Murray (13 pts) à 1:04 de la fin pour donner 5 points d'avance à son équipe et glaner une 4e victoire en 6 matches.

- Rudy Gobert a fait une petite moisson (19 rbds) lors de la victoire des Timberwolves à Portland (124-121). Anthony Ewards (34 pts) et Jaden McDaniels (29 pts) ont porté Minnesota face à des Blazers qui ont joué sans Deni Avdija. Sidy Cissoko s'est contenté de 16 minutes avec 3 points, 2 passes et 2 interceptions.