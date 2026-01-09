Jonathan Kuminga se rapprocherait des Chicago Bulls

Alors que Jonathan Kuminga pourrait quitter les Golden State Warriors, Chicago Bulls émergent comme une destination sérieuse avec une proposition qui commence à circuler.

La période des rumeurs avant la deadline des transferts du 5 février s’intensifie et un nom revient de plus en plus souvent : Jonathan Kuminga. Après plusieurs saisons coincé dans la rotation des Warriors, son rôle réduit et son avenir incertain ont allumé les conversations autour d’un départ possible.

D’après les récents bruits de couloir, Chicago se positionnerait comme l’une des pistes les plus crédibles pour l’ailier, en quête d’un changement de décor avant que la fenêtre d’échange ne se referme.

Les Bulls, coincés en milieu de tableau de la conférence Est (17-20, 10e), cherchent un joueur capable d’élever leur niveau offensif. Avec un effectif talentueux mais sans une star vraiment dominante, ils semblent prêts à frapper un grand coup. Selon les dernières propositions qui circulent, Chicago pourrait envoyer un joueur d’expérience comme Nikola Vucevic aux Warriors en échange de Kuminga.

Vucevic, solide intérieur et professionnel apprécié, ferait office de monnaie d’échange viable tout en offrant aux Warriors une contrepartie utile pour stabiliser leur rotation eux qui manquent toujours d'une vraie présence intérieure depuis des années. Surtout, Vucevic est dans la dernière année de son contrat (21M$) et si les Bulls ne veulent pas le laisser partir sans contrepartie cette été, ils ont tout intérêt à l'échanger cet hiver.

L’intérêt des Bulls pour l'ailier des Warriors ne date pas d’hier. Chicago a déjà été cité comme une équipe à surveiller sur ce dossier dans des rumeurs précédentes, notamment parce que Kuminga a exprimé à plusieurs reprises son besoin de plus de responsabilités et qu’il a été en lien avec plusieurs franchises, dont les Bulls ou même le Heat et les Wizards à un moment donné.

Du côté des Warriors, cette situation reflète une transition délicate. Kuminga, prolongé récemment avec une extension de contrat, est éligible à être échangé à partir du 15 janvier, et plusieurs sources suggèrent qu’il pourrait bien disputer ses derniers matchs sous la tunique de la baie de San Francisco avant d’être transféré.

Golden State a sondé le marché autour de lui et pourrait être tenté d’accepter une offre intéressante, d’autant que son rôle dans la rotation s’est largement amoindri cette saison.

Ce scénario Bulls-Warriors n’est pour l’heure qu’une proposition théorique, mais il illustre bien la logique actuelle du marché : une équipe en quête de relief attaque, face à une franchise tentée par une réorganisation de son effectif. Avec la deadline qui approche, l’attention risque de se concentrer encore davantage sur ce dossier, qui pourrait bien déboucher sur l’un des échanges les plus regardés de ce mercato hivernal.

Si ce projet devait se concrétiser, Kuminga pourrait devenir une pièce centrale du projet Chicago, tandis que Golden State chercherait à optimiser ses retours pour renforcer sa compétitivité immédiate avec un nouveau vétéran.

