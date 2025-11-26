Nouvelles tensions entre Steve Kerr et Jonathan Kuminga ?

« Steve Kerr et Jonathan Kuminga sont empêtrés dans un mariage foireux pour le bien des enfants. L’extension de contrat (signée par Kuminga en octobre) était leur façon d’avoir un autre bébé pour essayer de régler leur problème. » Ce commentaire, vu sur Reddit, résume plutôt très bien la situation aux Golden State Warriors et l’espèce de tension sous-jacente entre le coach et son joueur.

Pour l’instant, ils ne s’envoient pas de piques publiques. Pour l’instant. Mais l’entente semble s’être à nouveau dégradé après un début de saison pourtant prometteur où le Congolais s’était vu (enfin) offrir une place dans le cinq majeur. Quelques pépins physiques plus tard, il est retourné sur le banc, ce qu’il n’aurait pas particulièrement apprécié. Surtout après que Kerr ait pourtant assuré qu’il serait le quatrième titulaire garanti cette saison.

De toute façon, Jonathan Kuminga est blessé en ce moment. Et le problème, c’est que Steve Kerr n’a pas la moindre idée de quand son ailier sera disponible. Il l’a avoué aux journalistes. Sauf qu’il ne s’est pas contenté de ça. Il a ajouté un « il faut lui demander, il sait mieux que moi » qui en dit souvent long sur le manque de communication. Les petites phrases comme ça sont rarement innocentes.

Du coup, The Athletic est allé demander à Kuminga. Ce dernier a refusé de commenter les propos de son entraîneur. Il n’y a rien de grave dans toute cette histoire mais vu le contexte et le passif, tout peut vite prendre de l’ampleur. Pour rappel, le joueur de 23 ans sera disponible sur le marché des transferts à partir du 15 janvier prochain.

Jonathan Kuminga à nouveau frustré aux Warriors ?