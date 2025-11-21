Jonathan Kuminga à nouveau frustré aux Warriors ?

« Jonathan Kuminga sera notre quatrième joueur assuré d’être titulaire cette saison », témoignait Steve Kerr à la suite d’une belle victoire contre les Denver Nuggets. Une déclaration qui illustrait les bonnes performances du jeune homme, bien installé au côté de Stephen Curry, Draymond Green et Jimmy Butler lors des premières semaines de la saison. Mais le vent a vite tourné. Quelques matches et une douleur au genou plus tard, voilà l’ailier de 23 ans à nouveau cantonné à un rôle et un temps de jeu fluctuant. Son coach préfère faire démarrer Moses Moody, Quinten Post ou même le rookie Will Richard dans le cinq majeur.

« Jonathan Kuminga se sent à nouveau comme le bouc-émissaire », confiait une source à ESPN. Ça se comprend. Même si la position du staff se défend aussi. Le joueur a enchaîné quelques matches sans avec des ballons perdus et des efforts inconstants. Mais tout revient à une question de « fit » : Kerr préfère mettre des shooteurs autour de Curry et Butler. D’où la présence de Post et/ou Moody.

De quoi relancer les rumeurs autour de Kuminga, qui est resté presque à contre-cœur aux Golden State Warriors, faute d’autres offres intéressantes pendant l’intersaison. Il peut désormais être échangé à partir du 15 janvier prochain. Une situation à surveiller de près maintenant que le Congolais va sortir du banc. Un rôle qui peut le frustrer et le pousser à tourner la page pour de bon.