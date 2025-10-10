La réponse lunaire de Jonathan Kuminga sur son rôle aux Warriors

Jonathan Kuminga et les Golden State Warriors ont presque été forcés de prolonger l’aventure ensemble. Le jeune homme voulait une autre situation et donc une autre équipe en plus d’un contrat juteux. Mais sans vraie offre intéressante sur le marché, il s’est finalement résigné à accepter les 48 millions sur deux ans proposés par la franchise californienne, qui ne pouvait pas vraiment se permettre de le perdre sans obtenir une contrepartie en retour. Le joueur et les coaches vont donc devoir cohabiter encore quelques mois de plus au minimum… l’occasion de repartir de zéro ? Pas vraiment, à en croire cette déclaration assez loufoque du Congolais sur son rôle dans l’équipe.

« Je ne demande rien à Steve Kerr sur mon rôle, je sais déjà ce qu’il va me répondre. Je préfère ne pas gâcher mon énergie en posant des questions, je sais que personne ne va me donner de réponses. Peu importe. Il faut juste trouver un moyen d’être productif. Défendre, faire des actions. Je n’ai pas un rôle régulier. Je m’assure juste de défendre et de courir. »

Et bien, il a l’air enchanté le garçon. Steve Kerr, lui, essaye de présenter la situation de manière un peu plus diplomatique.

« Il a été très clair sur le fait qu’il voulait avoir la balle et des opportunités similaires aux joueurs qui ont été draftés aux mêmes places que lui. Nous n’avons pas pu lui offrir ça. Nous étions une équipe qui joue le titre. Nous avons gagné lors de sa saison rookie et nous sommes restés compétitifs depuis. Je respecte le fait qu’il continue de se battre et de jouer dans un contexte qui n’est pas idéal pour lui. Mais je n’arrête pas de lui répéter qu’il peut nous aider avec sa taille, sa vitesse et ses qualités athlétiques.

Il vient seulement de fêter ses 23 ans. Un jour, j’espère qu’il repensera à tout ça en se disant que c’était quelque chose qui lui a apporté pour le reste de sa carrière. Je sais qu’il est frustré, il ne s’en cache pas publiquement, mais je veux qu’il embrasse l’idée qu’il peut faire partie de quelque chose de spécial. »

La saison n’a même pas commencé qu’on a déjà le sentiment que Jonathan Kuminga ne restera pas longtemps aux Warriors.