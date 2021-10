Jordan Nwora, la nouvelle vraie belle affaire des Milwaukee Bucks ?

Pas facile de développer des jeunes talents tout en luttant pour le titre. Pourtant, c’est souvent le moyen le moins cher pour se renforcer. En trouvant des joueurs passés sous les radars le soir de la draft pour ensuite les aider à progresser. Alex Caruso est un excellent exemple. Jordan Nwora le sera peut-être bientôt lui aussi.

45ème choix en 2020 à sa sortie de Louisville, l’ailier américain aux origines nigérianes s’illustre de plus en plus à chacune de ses sorties sur le terrain. Ses 15 points et 8 rebonds ont mené les Milwaukee Bucks sur le chemin d’une large victoire hier soir. Une nouvelle belle performance pour l’un des joueurs les plus en vue depuis le début de la pré-saison. Il compile pour l’instant 20 pions et 8 prises de moyenne à 48% aux tirs et 50% à trois-points. Même si ce ne sont que des matches de préparation, ça reste très prometteur.

Surtout, ses prestations sont dans la lignée de celles qu’il avait déjà enchaînées aux JO de Tokyo : 21 points, 5 rebonds, 50% dans le champ et 50% derrière l’arc. Là encore très solide. Le meilleur joueur du Nigéria sur la compétition. Une montée en puissance intéressante après une première saison plutôt réussie dans le Wisconsin. Il avait terminé avec 5,7 points et 2 rebonds (45-45-76 pour les pourcentages) en à peine 9 minutes.

Mais Mike Budenholzer pourrait faire plus souvent appel à lui en 2022. Parce que Jordan Nwora semble prêt à passer un cap pour s’imposer dans l’effectif. Une doublure de plus sur les ailes, avec le potentiel d’un « two way » player. Il est long, il est athlétique et il est plutôt adroit de loin. Le terme « pépite » serait exagéré pour l’instant. Mais c’est une vraie bonne pioche.

