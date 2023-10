Jordan Poole a zéro pression et c’est ce qui le rend dangereux

Jordan Poole va être l'une des attractions de la saison en NBA. Avec son trade vers Washington, beaucoup se demandent si on ne va pas assister à des festivals offensifs constants de la part de l'ancien arrière des Golden State Warriors. En tout cas, sur le plan de l'état d'esprit, Poole affiche une sérénité de tous les instants et semble se montrer hermétique à toute forme de pression. C'est ce qu'il a expliqué dans un entretien avec The Ringer, où il s'est même montré philosophe sur la progression qu'il entrevoit et espère sur le plan individuel.

"Je veux juste être le meilleur possible. C'est quelque chose que j'ai retenu de Kevin Durant quand j'étais très jeune. Ton maximum, mon maximum et le sien seront différents, mais je ne me compare à personne d'autre qu'à moi. Est-ce que j'ai encore de nouvelles choses en moi ? Est-ce que je peux jouer plus dur ? Apprendre davantage ? Est-ce que je peux devenir meilleur ? Ce sont les questions que je me pose. A travers mon travail, ma discipline et ma curiosité, j'y répondrai.

Je joue à un jeu que j'adore au plus haut niveau. Ma famille est à l'abri et mon héritage est assuré avec la bague de champion. C'est sans doute la première fois de ma vie que je vais jouer au basket sans aucune pression. Être ici est une très bonne opportunité. Une opportunité géniale, même".

Il y a un monde où Jordan Poole tourne à plus de 30 points par match, indépendamment de ce que cela peut représenter sur le plan de l'adresse et des résultats collectifs. Vous y croyez ?