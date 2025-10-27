Jordan Poole tacle Washington et son ambiance « morte »

Jordan Poole a salué la ferveur des fans des Pelicans, tout en taclant l’ambiance “morte” de son ancienne équipe, les Wizards.

Pour sa première à domicile sous les couleurs des New Orleans Pelicans, Jordan Poole s’est visiblement senti revivre. Transféré cet été, il n’a pas mâché ses mots au moment d’évoquer son ancienne équipe, les Washington Wizards. Et surtout l’ambiance qu’il y avait là-bas.

L’arrière a en effet salué l’énergie du public des Pelicans tout en critiquant l’atmosphère “morte” de la capitale.

« Oh mon Dieu, j’ai adoré ça ! », a-t-il déclaré sur le compte officiel de la franchise. « Ça fait du bien de jouer dans un environnement où les gens sont investis. J’ai dit ça à tous les gens à qui j’ai parlé. »

L’ancien joueur des Washington Wizards, transféré pendant l’intersaison, en a profité pour lancer un tacle appuyé à son ex-franchise :

« On sent l’électricité, l’intensité, les fans qui chantent, c’est incroyable. Ces trois dernières années… c’était mort là-bas. L’ambiance était morte au Capitol One Arena. »

"I loved it. Oh my God, I loved it... It feels so good to be in an environment where the fans are engaged... The last 3 years, dead in there. It was dead in Capitol One" -- Jordan Poole on the SKC pic.twitter.com/sqbkEK17tJ — Pelicans Film Room (@PelsFilmRoom) October 26, 2025

Poole, qui a disputé ses quatre premières saisons avec les Golden State Warriors, a ensuite comparé la ferveur de la Nouvelle-Orléans à celle de ses débuts dans la Bay Area :

« Vous savez, je suis nouveau ici, j’espère que ça restera comme ça toute la saison. Ce départ est excitant, ça me rappelle mes quatre premières années (avec Golden State), c’est super excitant. »

Auteur d’un bon début de saison, Jordan Poole semble avoir retrouvé le sourire dans un environnement qu’il juge plus propice à son jeu et à sa motivation.

