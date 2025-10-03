Josh Hart : blessé, expulsé mais rassurant

Chute sans contact et éjection pour Josh Hart en présaison. Les Knicks parlent de simple douleur au dos, statut day-to-day et réévaluation rapide à venir.

Mauvaise sueur froide à Abou Dabi. Josh Hart s’est écroulé sans contact en présaison face aux Sixers, puis a été exclu pour avoir envoyé le ballon dans les tribunes. Le staff parle d’une douleur au bas du dos et d’un statut day-to-day, avec une réévaluation rapide.

La scène intervient au début du deuxième quart-temps. Après un rebond défensif, Josh Hart accélère en transition, glisse devant le banc de Philadelphie et reste au sol, se tenant les lombaires. Lorsque Kennedy Chandler tente d’arracher la balle, l’ailier new-yorkais se protège et la propulse au loin, synonyme d’expulsion immédiate. Il sort en boitant vers le vestiaire, officiellement touché au bas du dos. La première communication se veut néanmoins rassurante : « lower back soreness », sans gravité pressentie selon l’entourage.

On rappelle que le couteau-suisse des Knicks traînait déjà une blessure au doigt depuis la rentrée, au point d’entamer la présaison sur le banc. Le nouveau coach Mike Brown expérimente, et New York reste dans une logique d’évaluations à Abou Dabi avant d’enchaîner une deuxième opposition contre ces mêmes Sixers ce week-end. Les médias US précisent que le motif officiel de non-retour de Hart jeudi tient d’abord à l’éjection, plus qu’à l’alerte physique.

Sportivement, l’incident rappelle l’importance de Josh Hart dans l’écosystème des Knicks : 13,6 points, 9,6 rebonds, 5,9 passes la saison passée, une activité constante au rebond et une polyvalence précieuse entre les postes 2-4. Dans la rotation en construction de Brown, son énergie en défense, ses coupes et sa capacité à relancer rapide pèsent sur le tempo, d’où la prudence affichée. Le staff vise surtout un retour au top pour l’Opening Night et une montée en charge progressive, alors que d’autres cadres gèrent aussi des pépins (main d’OG Anunoby notamment).

Prochaine étape : réévaluation ce vendredi et décision sur sa participation au match de samedi face à Philadelphie. En attendant, New York a bouclé son opener de présaison sur un succès 99-84 en dépit de la frayeur.

