À Philadelphie, la hype autour du rookie VJ Edgecombe a pris une tournure XXL : un journaliste a osé la comparaison avec Vince Carter. Réaction posée de l’intéressé, qui préfère garder le cap sur son jeu et sa progression.

Il faut dire que quelques minutes avant, le rookie des Sixers était passé tout près de postériser ultra violemment Mitch Robinson. On vous laisse apprécier :

En conférence de presse, la question tombe : son explosivité au dunk rappelle-t-elle « Vinsanity » ? VJ Edgecombe sourit, puis désamorce : « That’s elite… I’m VJ, man. »

Une réponse modeste et lucide, à l’image de son entrée dans la ligue après une saison de freshman réussie à Baylor (15,0 points, 5,6 rebonds ; Big 12 Freshman of the Year) et une Draft où les Philadelphia 76ers l’ont choisi en 3e position. Sur le fond, l’arrière bahaméen se sait attendu sur ses capacités athlétiques, mais veut surtout cocher les cases simples : défense sur l’homme, courses en transition, coupes, avant d’ouvrir le bagage création.

Face aux New York Knicks à Abou Dabi : 14 points, 6 rebonds, 3 passes en 31 minutes (4/13 aux tirs, 1/6 à 3 pts, 5/5 LF) dans une défaite 99-84. Rien d’explosif au pourcentage, mais des séquences encourageantes : tirs de rythme depuis le corner, quelques attaques main droite sur close-out, implication au rebond défensif.

Dans ce cadre, Tyrese Maxey a signé 14 points, 4 rebonds, 4 passes ; la seconde et la troisième périodes (56-32 pour New York) ont fait basculer la rencontre et rappelé que Philadelphie est en phase d’ajustements. Prochain test déjà programmé contre ces mêmes Knicks, toujours à Abou Dabi.

L’enjeu à court terme n’est pas de valider une analogie ambitieuse avec Vince Carter, mais d’installer VJ Edgecombe dans la rotation de Nick Nurse avec un rôle propre (défense et jeu rapide) aux côtés de Paul George et Joel Embiid, et sélection de tir disciplinée. S'il est clairement « NBA-ready » physiquement, la réussite extérieure et la lecture sur pick-and-roll diront la vitesse de sa montée en gamme.

Le rookie a rappelé l’essentiel : il reste VJ, pas « Vinsanity ». La suite se jouera sur parquet, possession après possession, dès ce week-end.

Analyse et highlights de VJ Edgecombe face aux Knicks :