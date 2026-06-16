Josh Hart : « J’ai enfin trouvé ma maison »

Les images de célébration resteront gravées dans l'histoire des Knicks. Les cigares. Le champagne. Les chants de milliers de supporters new-yorkais venus envahir le Frost Bank Center après le premier titre NBA de la franchise depuis 1973. Pourtant, au milieu de l'euphorie, une déclaration a particulièrement retenu notre attention. Celle de Josh Hart.

L'ailier des Knicks n'a pas parlé de statistiques, de trophées ou de reconnaissance individuelle. Il a préféré évoquer le chemin parcouru pour arriver jusqu'à ce moment. Un chemin semé de doutes, de transferts et d'instabilité.

« J'ai toujours dit que je voulais gagner. Je voulais remporter un titre au plus haut niveau. J'ai été remis en question tellement de fois. J'ai été transféré, j'ai connu tellement d'instabilité, j'ai eu quoi... sept ou huit entraîneurs différents. J'ai trouvé une maison à New York et ils m'ont accepté pour la personne que je suis et pour le joueur que je suis. »

Une phrase qui résume parfaitement le parcours de celui qui est devenu l'un des symboles de ces Knicks champions.

Le joueur qui fait tout ce qui ne se voit pas

Longtemps considéré comme un simple joueur de complément, Hart n'a jamais bénéficié du statut des grandes stars de sa génération. Depuis son arrivée en NBA, il a pourtant toujours été apprécié par ses entraîneurs pour sa polyvalence, son intensité et son refus absolu de tricher avec l'effort.

À New York, ces qualités ont trouvé un écho particulier. Dans une ville qui célèbre les travailleurs autant que les stars, Hart est rapidement devenu l'un des favoris du Madison Square Garden. Chaque rebond arraché, chaque ballon récupéré au sol, chaque sacrifice défensif a contribué à construire ce lien unique avec les supporters. Et c'est précisément cette relation qui semble le plus toucher le joueur aujourd'hui.

« Je ne suis pas parfait. Je fais beaucoup d'erreurs. Mais j'essaie de mettre tout mon cœur sur le terrain. J'essaie de faire tout ce que je peux pour aider l'équipe à gagner. Je me fiche des points. Je me fiche de tout ça. Je suis prêt à tout sacrifier pour cette ville, pour ce maillot et pour cette franchise. »

Cette philosophie a encore été visible lors du Game 5. Alors que les Knicks étaient menés de dix points dans le dernier quart-temps, Hart a multiplié les actions décisives. Il a terminé la rencontre avec 13 points, plusieurs rebonds importants et trois tirs à trois points qui ont permis à New York de rester au contact avant la remontée finale. Comme souvent, son impact a dépassé largement les statistiques.

Un hommage à Mike Brown

Hart a également tenu à saluer le travail de Mike Brown, dont certaines décisions avaient pourtant suscité des interrogations durant la saison. L'entraîneur avait notamment choisi de réduire son temps de jeu et de le faire davantage sortir du banc afin d'apporter plus de spacing à l'équipe. Un choix que Hart a accepté sans jamais créer de polémique. Après le titre, il a expliqué à quel point Brown avait joué un rôle essentiel dans la transformation du groupe.

« C'est la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui. Nous l'aimons énormément. Il sait ce qu'il faut pour être champion. Il sait comment construire une équipe et des habitudes qui permettent d'arriver dans cette position. Nous sommes tellement reconnaissants de l'avoir à la tête de cette équipe. Il a su nous maintenir sur le bon chemin à tellement de moments. Il a tiré le meilleur de nous, d'abord comme personnes, puis comme joueurs. »

Dans une équipe portée par les exploits de Jalen Brunson, les performances d'OG Anunoby ou les paniers décisifs de Karl-Anthony Towns, Josh Hart n'est peut-être pas le visage le plus médiatique de ce titre. Mais son histoire raconte parfaitement celle de ces Knicks.

Une équipe composée de joueurs que beaucoup avaient sous-estimés. Une équipe qui a bâti son succès sur l'effort, le sacrifice et la solidarité. Et pour Hart, après des années à changer de maillot et à chercher sa place dans la ligue, ce sacre possède une saveur particulière. Celle d'un joueur qui, au sommet de la NBA, a enfin trouvé sa maison.

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