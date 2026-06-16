Pas de sexe, des sacrifices : le speech de James Dolan aux joueurs des Knicks avant les playoffs

James Dolan est un champion NBA. Critiqué (à juste titre) pendant des années pour sa gestion des New York Knicks, le propriétaire excentrique a su faire confiance à la bonne personne en confiant les clés à Leon Rose. Il s’est mis en retrait, sans doute pour le bien de tous. Mais il est tout de même revenu brièvement sur le devant de la scène en avril. Déjà pour déclarer à la radio que son équipe avait intérêt à aller en finales NBA et à gagner le titre, mais aussi pour parler aux joueurs à l’issue de la saison régulière.

C’est donc devant le groupe réuni au complet avec les coaches que le milliardaire s’est lancé dans un speech passionné d’une dizaine de minutes. « Cette équipe peut tout gagner. Je ne sais pas si vous réalisez ce que ça peut représenter pour vous d’être sacrés cette année. Ça va changer vos vies. Ça va rester à vie. Mais si vous perdez, vous aurez des regrets toute votre vie, et moi aussi. Quand les gens vont vous introduire quelque part, ils commenceront par dire ‘NBA champion’, je vous le garantie ! Même si vous devenez Président des Etats-Unis. Nous avons une opportunité rare d’accomplir ça. Pas juste les joueurs mais nous tous. »

« On pensait que vous aviez besoin d’un coach qui peut vous rassembler et qui vous ferait jouer en équipe. Même si tout n’a pas été parfait, on croit qu’un effort commun nous permettrait de gagner un titre. J’avais cette idée que peut-être vous devriez arrêter d’avoir des rapports sexuels pendant dix semaines. Les Spartiates se privaient pour garder l’ascendant. Rentrez chez vous et parlez en à vos femmes mais ne leur dite pas que ça vient de moi. Elles auront aussi une bague quand nous gagnerions le titre. (…) votre coach a les réponses sur ce qui doit être fait pour gagner. Suivez-le aveuglement. Donnez tout. Allez chercher ce titre. »

On ne sait pas dans quelle(s) mesure(s) les Knicks ont respecté ces engagements mais, en tout cas, ils ont fait ce qu’il fallait pour décrocher cette bague que James Dolan et New York attendaient tant.

A New York, la fête pour les Knicks s’annonce historique !