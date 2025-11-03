Josh Hart joue malgré une blessure à la main

Josh Hart joue blessé à la main droite depuis le début de saison et repousse une opération qui l’écarterait trois mois des Knicks.

Le début de saison compliqué de Josh Hart s’explique désormais un peu mieux. L’arrière des New York Knicks a révélé qu’il jouait depuis plusieurs semaines avec une blessure nerveuse à la main droite, son bras de tir. Une situation dont même son entraîneur Mike Brown n’était pas pleinement informé.

Après la victoire des Knicks contre Chicago (128-113), Hart a confié ressentir encore des picotements et un engourdissement partiel dans sa main.

« Mon nerf n’est pas encore revenu à ce qu’il était avant », a-t-il expliqué. « Il y a un peu de fourmillements, un peu d’engourdissement. J’espère que ça reviendra à la normale bientôt, mais pour l’instant c’est un processus. »

Selon The Athletic, cette gêne est la conséquence d’une lésion nerveuse au niveau du quatrième doigt, dont les effets s’étendent parfois jusqu’au majeur et à l’auriculaire. Hart s’était déjà blessé à la main en mai dernier et avait subi une opération après la fin de la saison 2024-25. Revenu sur les parquets durant l’été, il s’est de nouveau blessé juste avant le camp d’entraînement.

Les médecins ont confirmé qu’une nouvelle opération l’éloignerait des terrains pendant environ trois mois, mais qu’il pouvait différer l’intervention sans aggraver son cas. À 30 ans, Josh Hart a choisi de serrer les dents :

« La main sera ce qu’elle est. Je travaille mon tir en permanence. Ça viendra avec le temps. Je ne me referai pas opérer maintenant », a-t-il assuré.

De son côté, Mike Brown a admis avoir appris la nouvelle par la presse :

« C’est une surprise pour moi », a-t-il réagi. « Il a cumulé 14 pts et 9 rbds, alors quand il sera à 100 %, ça va être quelque chose. »

Handicapé par la douleur et un temps de jeu réduit (23 minutes en moyenne, contre 37 la saison passée), Hart affiche 5 points et 6,6 rebonds par match, mais reste un maillon essentiel par son énergie et son abnégation.

« Je traverse un moment difficile physiquement et mentalement, alors je voulais juste jouer avec énergie, être moi-même », a résumé le joueur.

Son coéquipier Jalen Brunson a confirmé cette impression :

« J’ai vu le Josh Hart qu’on connaît et qu’on aime », a-t-il déclaré.

