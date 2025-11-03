5 trades réalistes de Ja Morant qui peuvent changer la NBA

Ja Morant et Zion Williamson réunis

Il fut une époque désormais lointaine où Ja Morant et Zion Williamson terrorisaient les gamins de Caroline du Sud. Pas forcément encore pressentis comme de futures stars NBA, les deux adolescents se partageaient la gonfle au sein d’une équipe redoutable sur le circuit AAU. Ils étaient alors toujours heureux et inconscients… s’ils ont accompli leur rêve en rejoignant le monde professionnel aujourd’hui, ils ne semblent plus aussi épanouis dans leur franchise respective. Alors peut-être qu’il est temps de leur redonner l’opportunité de jouer ensemble.

Quand Zion Williamson et Ja Morant semaient la terreur en AAU

New Orleans reçoit : Ja Morant.

Memphis reçoit : Jordan Poole, Kevin Looney, premier tour de draft 2027 des Pelicans (ou des Bucks, le mieux placé des deux), swap avec les Pelicans au premier tour de la draft 2028, premier tour de draft 2029 des Pelicans.

L’idée pour les New Orleans Pelicans

Williamson et Morant sont deux phénomènes athlétiques, deux superstars du marketing et deux joueurs qui n’ont pas tout à fait répondu aux attentes depuis leur arrivée en NBA. Ils ont tous les deux été All-Stars en compilant des highlights de folie mais chacun a eu son lot de pépins physiques et moraux. Les associer peut tourner à la catastrophe. Mais ça peut aussi changer complètement la vibe autour d’une organisation qui peine à séduire.

Faire venir le meneur en sacrifiant trois tours de draft, c’est doubler la mise avec une main un peu bancale mais en ayant une chance de toucher une suite royale sur la rivière, pour ceux qui maîtrisent les analogies poker. D’un côté, tout laisse penser que les Pelicans feraient mieux de se reconstruire. Zion ne dispute que 35 matches en moyenne chaque saison. Son ancien camarade présente aussi sa sacoche de problèmes. L’équipe tourne en rond depuis des années.

Sauf que… les Pelicans ne sont pas titulaires de leur tour de draft en 2026. Et ils sont aujourd’hui à 0-6, bons derniers de la Conférence Ouest. S’ils ne redressent pas rapidement la barre, ils sont partis pour donner aux Hawks, qui se frottent les mains, un choix potentiellement dans le top-3. C’est dans ce genre de situations désespérées que les dirigeants prennent d’ordinaire des risques, souvent à perte. Mais le jeu peut en valoir la chandelle.

Surtout si Ja Morant est effectivement disponible « au rabais » (avec des guillemets) et se sent un tant soit peu piqué dans son orgueil après avoir été tradé. Parce qu’il peut donner une autre dimension à cette équipe de New Orleans. Les Pelicans ont besoin d’un autre scoreur d’élite et si, en plus, il parvient à s’avérer disponible quand Williamson ne l’ait pas, c’est tout bénef.

Morant et Zion accompagnés à des joueurs longs (et bon défenseurs) comme Herb Jones ou Trey Murphy, ça donne un quatuor de qualité qui peut voyager à l’Ouest. Même Dejounte Murray peut coller autour s’il finit par revenir. New Orleans aurait alors un jeune duo et des pièces du même âge, mais aussi les rookies Jeremiah Fears et Derick Queen, pour essayer de relancer le projet.

L’idée pour les Memphis Grizzlies

La franchise du Tennessee a récupéré quatre premiers tours pour Desmond Bane et ça peut sembler bizarre de n’en prendre que trois pour un joueur d’un calibre supérieur mais Morant, avec son caractère et ses caractéristiques de joueurs, dispose peut-être paradoxalement d’une valeur un peu moindre. Les Grizzlies ont déjà montré qu’ils savaient jouer sans leur star. Autrement dit, ils pourraient rester plus ou moins corrects à l’Ouest, si vraiment c’est leur intention, même en cas de trade. Surtout après avoir signé Ty Jerome pendant l’intersaison.

Mais un départ serait surtout l’occasion de tanker cette saison, drafter haut en 2026 et de repartir de bas avec un jeune coach et de nombreux picks (dont l’un des Phoenix Suns) sur plusieurs années.

Une deuxième star aux Minnesota Timberwolves

Les matches disputés récemment sans Anthony Edwards rappellent à quel point les Timberwolves sont dépourvus de créateurs de talent. Chris Finch se retrouve même obliger d’alterner entre Mike Conley, qu’il ne voulait plus vraiment faire jouer, et Rob Dillingham, un sophomore. Tim Connelly sera sûrement à l’affût d’un joueur majeur disponible sur le marché, histoire de former un backcourt avec les deux talents les plus populaires auprès des jeunes fans américains.

Minnesota reçoit : Ja Morant, Jock Landale.

Memphis reçoit : Julius Randle, Mike Conley, premier tour de draft 2026, trois seconds tours de draft.

OU

Minnesota reçoit : Ja Morant.

Memphis reçoit : Julius Randle, Rob Dillingham, Joe Ingles, premier tour de draft 2028 (protégé 1-10), un second tour de draft.

OU

Minnesota reçoit : Ja Morant.

Memphis reçoit : Rob Dillingham, Mike Conley, Naz Reid, premier tour de draft 2026, deux seconds tours de draft.

L’idée pour les Minnesota Timberwolves

C’est assez clair : récupérer un deuxième joueur majeur en sacrifiant potentiellement le jeune Dillingham ou un Julius Randle qui a parfois été benché par son coach dans des moments cruciaux des derniers playoffs. Un groupe avec Morant, Anthony Edwards, Jaden McDaniels, Naz Reid, Rudy Gobert et Donte DiVincenzo soutenu par des joueurs un peu moins confirmés mais corrects comme Terrence Shannon, Jock Landale, Bones Hyland et Jaylen Clark semble suffisamment armé pour gagner à nouveau une ou deux séries de playoffs.

L’idée pour les Memphis Grizzlies

Ne pas repartir complètement de zéro pour le moment et se maintenir à peu près compétitifs, sans l’être vraiment à l’Ouest. C’est souvent la place du con en NBA, celle du ventre mou. Mais Randle peut être rerouté ailleurs dans le futur, tout comme Jaren Jackson Jr. Rob Dillingham reste un joueur talentueux au potentiel inexploité. Mike Conley serait un mentor idéal pour les jeunes et il aurait l’occasion de terminer sa carrière là où il l’a commencé.

Une révélation du début de saison sacrifié pour Ja Morant ?

Encore une fois, miser sur Ja Morant est presque un pari à ce stade de sa carrière malgré tout son talent. C’est pourquoi bon nombre des équipes citées ici sont dans des situations délicates. Les Milwaukee Bucks sont par exemple lancés dans une course contre-la-montre pour conserver Giannis Antetokounmpo dans le Wisconsin. Le double-MVP leur a déjà fait savoir que, selon lui, le roster n’est pas assez bon pour aller chercher un titre. Mais il est là, toujours aussi engagé après avoir tout de même essayé de se faire expédier aux New York Knicks. Ses dirigeants n’en restent pas moins sous pression.

Milwaukee reçoit : Ja Morant.

Memphis reçoit : Kyle Kuzma, Bobby Portis, Ryan Rollins, premier tour de draft 2026.

L’idée pour les Milwaukee Bucks

Honnêtement, ça donne vraiment le sentiment que les Bucks cèdent trop d’atouts pour Morant et ça s’applique à tous les trades listés dans ce papier ou presque. Pourtant, certains diront, qu’au contraire, les Grizzlies se font avoir dans cette histoire. Tout dépend de l’évaluation que chacun fait de Ryan Rollins.

Déjà entraperçu l’an passé, l’ancien second tour de draft s’affirme comme le meilleur arrière de Milwaukee. Il défend, il est vif, il drive, il crée pour les autres et il est bon de loin tout en ayant une envergure intéressante. Mais il est encore loin du niveau hypothétique d’un Ja Morant motivé et en pleine forme. C’est le risque à prendre pour le front office : faire le deal sans savoir dans quel état d’esprit sera le joueur.

Giannis Antetokounmpo et Doc Rivers peuvent-ils le canaliser et le recentrer sur des objectifs concrets ? Parce qu’un tandem Giannis-Morant entouré de shooteurs comme AJ Green, Gary Trent Jr, Myles Turner et compagnie… c’est solide. Surtout, c’est un peu plus clinquant que l’équipe actuelle. Vu l’ouverture de la Conférence Est, cette équipe peut atteindre les finales de Conférence si tout clique. La vérité, c’est qu’il y a plus de chances que ça ne fonctionne pas que l’inverse.

L’idée pour les Memphis Grizzlies

Mettre fin à la mascarade en se séparant de sa superstar, même pour un prix finalement bas. Sauf que Rollins peut vraiment se développer dans le système de Tuomas Iisalo. Il colle totalement au basket moderne et il n’a que 23 ans.

Un All-in bizarre des Toronto Raptors

Personne ne comprend vraiment ce que Masai Ujiri a voulu construire dans l’Ontario ces dernières années et le GM n’est plus en place cette saison. Mais peut-être que son successeur voudra aussi absolument jouer les playoffs en associant des talents qui ne collent pas forcément les uns avec les autres.

Toronto reçoit : Ja Morant.

Memphis reçoit : Immanuel Quickley, Ochai Agbaji, un premier tour de draft 2027, un swap au premier tour de la draft en 2028.

L’idée pour les Toronto Raptors

Avoir une autre star, une de plus, pour former un trio maladroit mais intrigant avec Scottie Barnes et Brandon Ingram. Bon, à un moment, il faudra rééquilibrer en transférant RJ Barrett. Mais sur le papier, même si c’est étrange, c’est censé avoir suffisamment de force de frappe pour aller en playoffs à l’Est, non ?

L’idée pour les Memphis Grizzlies

Reconstruire avec deux picks de plus et deux joueurs pas encore arrivés à maturité qui ont des profils de bons joueurs de complément si les Grizzlies draftent une superstar en devenir.

Un meneur aux Houston Rockets ?

On l’oublie mais les Rockets ont l’un des trésors de guerre les plus intéressants de la ligue avec quelques picks appartenant aux Nets et aux Suns. Ils ont aussi besoin d’un meneur de jeu.

Houston reçoit : Ja Morant.

Memphis reçoit : Fred VanVleet, Reed Sheppard, Aaron Holiday, premier tour de draft 2028, premier tour de draft 2030.

L’idée pour les Houston Rockets

Mettre la main sur un meneur, même si ce n’est pas nécessairement un gestionnaire. En tout cas, c’est un playmaker d’élite. Le manque de gabarit de Ja Morant peut même être mieux compensé à Houston que n’importe où ailleurs. Amen Thompson, Alperen Sengun, Steven Adams, Dorian Finney-Smith, Tari Eason, les longs bras de Kevin Durant seront là pour tenir le choc défensivement. Le tout manque toujours de shooteurs et de spacing mais les Rockets auraient un Big 3 de qualité sur le papier. Est-ce que n’est pas le move qui peut les ramener dans la course au titre dès cette saison ?

Surtout que si Morant se plaît dans le Texas, où les guns sont généralement bien tolérés, il pourra maintenir ouverte la fenêtre en tant que lieutenant de Sengun, avec qui il peut entretenir une connexion Jokic-Murray-esque, une fois KD à la retraite. Ça paraît fou, mais le move a du sens !

L’idée pour les Memphis Grizzlies

Croire au fait que Reed Sheppard n’a pas montré ce dont il est capable. Tout en espérant que Morant foute la merde à Houston pour que la franchise se plante et donne des bons picks en 2028 et 2030.