Josh Hart rêve de se poser à New York et de re-signer aux Knicks

Les Knicks sont déjà la quatrième équipe de Josh Hart, drafté par les Lakers en 2017. L’ailier, qui a beaucoup voyagé lors de ses premières saisons en NBA, semble s’épanouir à New York. Aujourd’hui, il s’y projette aisément.

Hart, qui dispose d’une player option de 12,9 millions de dollars pour l’exercice 2023-2024, devrait devenir agent libre cet été. L’athlète de 28 ans, qui s’apprête à avoir ses premiers enfants — des jumeaux — aimerait alors trouver un peu de stabilité dans sa carrière. Son objectif est clair : s’installer de manière à peu près permanente quelque part. Et, si possible, dans la ville qui ne dort jamais.

« C’est ma sixième année dans la ligue, quatrième équipe (Lakers, Pelicans, Blazers, Knicks), sixième coach en chef. J’ai été échangé trois fois. Ça a été un tourbillon. Pas vraiment ce que j’imaginais idéalement pour mes six premières années », a-t-il confié à Marc J Spears de Andscape.

« J’aspire à de plus grandes choses pour ma femme et moi. Je veux juste trouver une maison, quelque part où nous sommes appréciés et où nous aimons vraiment vivre. Et je pense que cela peut être New York. J’aimerais que ce soit New York et j’espère que l’organisation est du même avis. »