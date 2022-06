Josh Hart dans le plan des Blazers à long terme ?

Arrivé en cours de saison, Josh Hart pourrait bien faire partie des plans à long terme des Portland Trail Blazers. Le GM Joe Cronin a l’intention de garantir son salaire de 12,9 millions de dollars pour l’année prochaine, selon le Bleacher Report.

Contrepartie dans le trade de CJ McCollum aux Pelicans, l’ailier a montré de belles choses à Portland. Avec 19,9 points, 5,4 rebonds et 4,3 passes de moyenne, à 50% au tir et 37% à trois points, il s’est peut-être offert une place dans le projet de sa nouvelle équipe.

Josh Hart, 27 ans, est arrivé dans un contexte particulièrement instable. Cette saison, le front office s'est séparé de nombreux cadres de l’effectif. Il a désormais l’intention d’assembler un groupe compétitif autour de Damian Lillard pendant l'intersaison. Ainsi, les Blazers se préparent à un été chargé, avec une trade exception de 21 millions de dollars qui pourrait leur permettre de récupérer une star dans un transfert.

Au moment de poser ses valises dans l’Oregon, Hart n'avait alors aucune certitude sur son avenir. C’est peut-être l’une des raisons qui l’avaient d’ailleurs poussé à échanger de maison avec Larry Nance Jr, envoyé à New Orleans.

“I own a house in Portland. He owns a house in New Orleans. So we just swapped.”

Larry Nance Jr. and Josh Hart exchanged houses after swapping teams in CJ McCollum trade 😂 pic.twitter.com/XGyBNiMZWR

— Bleacher Report (@BleacherReport) February 24, 2022