Bill Laimbeer et les Bad Boys

Lorsque l'on pense à une équipe dure, pour ne pas dire violente, la première qui vient à l'esprit c'est évidemment le Detroit des Bad Boys dans les années 80. Ce sont les coups, tantôt fourrés, tantôt extrêmement directs des Pistons qui ont nourri le feu intérieur de Michael Jordan en même temps qu'ils ont petit à petit poussé la NBA à revoir son approche arbitrale en la matière. Au sein de cette escouade où chaque membre était capable d'envoyer des mandales, des coups de coudes ou des croche-pattes, l'inconscient collectif est resté marqué par Bill Laimbeer.

Celui qui est devenu par la suite l'un des meilleurs coaches de l'histoire de la WNBA avec New York puis Las Vegas aujourd'hui a été une sorte d'incarnation du mal et de manifestation visible de la violence et de l'agressivité de cette équipe. Il ne se passait pas un match face à une grande équipe sans que Laimbeer n'y aille de sa faute flagrante et n'inspire ses camarades Rick Mahorn, Dennis Rodman ou John Salley pour ne citer qu'eux. Sa grande spécialité : se placer face à un joueur les bras tendus et rabattre ses mains ou ses coudes vers son visage.