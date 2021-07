L’interception ULTRA CLUTCH de Jrue Holiday qui a tout changé

Les Milwaukee Bucks n'avaient plus qu'un point d'avance et le ballon était entre les mains de Devin Booker, encore auteur de 40 points hier soir. C'est exactement là où Jrue Holiday est allé chercher le cuire : en l'arrachant des griffes de l'arrière All-Star des Phoenix Suns. Une interception cruciale au moment où la franchise de l'Arizona pouvait basculer en tête avec moins d'une quinzaine de secondes au chronomètre.

Parce que oui, il n'y a pas juste le steal. Mais aussi la contre-attaque, bien gérée. Avec une très belle passe lobée pour Giannis Antetokounmpo qui conclut au alley-oop malgré la faute stupide et dangereuse de Chris Paul. Un panier qui a donné de l'air aux Bucks, qui menait alors de 3 points. Comme d'habitude, on se remet l'action en slow motion.

Another #PhantomCam look at this incredible @Bucks sequence late in Game 5. Just watch how Jrue rips away that steal 🔒 pic.twitter.com/AwqeiomJNf — NBA (@NBA) July 18, 2021

(Sous un autre angle.)

Après le block de Giannis dans le Game 4, voilà donc l'interception de Jrue Holiday dans le Game 5. Deux moments défensifs forts qui symbolisent très bien les qualités de cette équipe de Milwaukee. Elle peine parfois à marquer des points mais elle sait ralentir ses adversaires. Et c'est ce que le meneur des Bucks a fait depuis le début des finales NBA. Il manquait d'adresse. Il l'a finalement retrouvé hier soir, en convertissant 12 de ses 20 tentatives pour finir avec 27 points et 13 rebonds. En plus de ce steal légendaire. Le héros de la soirée.

