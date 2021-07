Les Milwaukee Bucks se rapprochent du deuxième titre de leur histoire. La franchise du Wisconsin a pris un avantage important dans ces finales NBA 2021 en allant l'emporter sur le parquet des Phoenix Suns (123-119) lors du Game 5.

Milwaukee Bucks @ Phoenix Suns : 123-119

La rencontre avait pourtant mal commencé pour les joueurs de Mike Budenholzer puisqu'ils comptaient déjà 16 points de retard (21-36) à l'issue du premier quart-temps ! Mais, comme souvent, ils n'ont pas baissé les bras. Et se sont remis sur les bons rails dès le début du deuxième quart. Avec un 16-3 passé en quelques minutes pour recoller à trois longueurs. Jrue Holiday, maladroit lors des premiers matches, s'est particulièrement illustré en enchaînant les paniers. Les Bucks ont repris l'avantage et menaient de 3 petits points à la pause (64-61).

Giannis Antetokounmpo et ses coéquipiers ont alors pris les devants malgré la nouvelle performance exceptionnelle de Devin Booker. Déchaîné, le jeune arrière All-Star des Suns a terminé avec 40 points. Son deuxième match de suite avec au moins 40 pions. Il s'en est fallu de peu pour qu'il porte Phoenix vers la victoire. Mais Milwaukee a tenu bon.

Jrue Holiday décisif

This incredible defensive play from Jrue and lob to Giannis helps seal the @Bucks Game 5 win! 🤯#ThatsGame #NBAFinals pic.twitter.com/oQElb5fE9n — NBA (@NBA) July 18, 2021

Booker avait justement la balle entre les mains sur l'une des dernières possessions de la partie. Il restait moins de 30 secondes et les Suns étaient revenus à un point. Il pouvait tuer le match... et peut-être même les finales NBA. Mais Jrue Holiday lui a arraché la balle des mains. Une interception ultra décisive de la part du meneur, déjà excellent en défense depuis le début de la série. Il a ensuite lancé la contre-attaque pour offrir un alley-oop à Antetokounmpo (32 pts, 9 rbds, 6 pds). Le Grec a manqué des lancers sur la fin de partie. Mais finalement sans conséquence. Holiday a lui inscrit 27 points à 12 sur 20 aux tirs en plus de ses 13 passes. Khris Middleton termine avec 29 points. Du côté des Suns, Chris Paul a été impérial dans le money time (21 pts, 11 pds au total) mais son équipe partait de trop loin. 3-2 pour Milwaukee, qui aura l'occasion de boucler la série devant son public.

