Pour les starters des Milwaukee Bucks, c’était soirée repos hier. Sauf pour Jrue Holiday qui a dû enfiler le maillot. Mais ne vous en faites pas pour lui. Il ne s’est pas foulé à la tâche et c’était plutôt rentable…

Avant l’ultime rencontre de la saison régulière, les Bucks étaient certains de finir numéro 2 ou 3 de la conférence Est. Avec un matchup potentiel face aux Nets en cas de 2ème place, Milwaukee a donc décidé de reposer ces stars. Et de donner du temps de jeu à des joueurs qui ne verront pas beaucoup le parquet dans les prochaines semaines.

Mais Jrue Holiday, lui, a quand même dû faire acte de présence. Certes il s’est probablement échauffé un minimum, mais sa journée de travail n’a pas été bien longue. Mais particulièrement lucrative.

Les Cleveland Cavaliers ont récupéré la balle dès l’entre-deux. Jrue Holiday a immédiatement fait faute sur Darius Garland. Et a pu tranquillement sortir du terrain et aller mater les débats sur les présidentielles avant, comme nous tous, de remettre beIN avant de sombrer dans la dépression. Le tout avec 255000 dollars de plus en poche.

best day of work ever: Jrue Holiday puts on his uniform just to commit a foul and leave, is now ~$225,000 richer because he met the games played threshold in his contract to trigger the bonus. pic.twitter.com/HlgCXa5bFO — Rob Perez (@WorldWideWob) April 10, 2022

Car la raison pour laquelle il a enfilé le maillot est purement contractuelle. En foulant le parquet, il a joué son 67ème match de l’année. Une barre qui lui permet d’activer un bonus de 255000 dollars.

Jrue Holiday played eight seconds today and collected a $255,000 bonus. This works out to $114,750,000 per hour for today's work. — Tim Reynolds (@ByTimReynolds) April 10, 2022

Tout le monde est content. Les Milwaukee Bucks s’assurent de ne pas se cogner les imprévisibles Brooklyn Nets dès le premier tour et joueront les Chicago Bulls. Ils pourront compter sur leur meneur qui n’a pas eu le temps hier de prendre le risque de se blesser. Et Jrue Holiday a vécu les secondes les plus rentables de sa carrière…

