C'est fini. On ne parle pas de l'espoir de voir Jean-Luc Mélenchon dépasser Marine Le Pen au poteau, ni même des chances de voir ce pays se redresser dans les cinq prochaines mais bien simplement de la saison régulière NBA. Elle s'est officiellement terminée ce dimanche soir avec 15 matches au programme. Et voici donc les affiches pour le play-in dans les deux Conférences.

The opening round of the #MetaQuestPlayIn Tournament is set! pic.twitter.com/IVm8eYZpCL

— NBA (@NBA) April 10, 2022