“Jrue Holiday est le meilleur joueur des Bucks” pour Kevin Garnett

Jrue Holiday fait une saison magnifique avec les Bucks. Mais de là à le considérer meilleur ou plus important que Giannis ? Du Kevin Garnett dans le texte.

Kevin Garnett et Paul Pierce discutent fréquemment de tout et de rien dans l'émission "KG Certified" sur Showtime. Ce weekend, ils ont abordé le cas des Milwaukee Bucks, leaders du général, et de la dynamique de l'équipe. Là où tout le monde voit Giannis Antetokounmpo comme le MVP de la franchise - pour ne pas dire de la ligue - Garnett a un point de vue un peu différent... Le Big Ticket a eu envie de mettre en avant Jrue Holiday.

"Tu regardes jouer Jrue Holiday ? La manière dont il défend des mecs comme De'Aaron Fox, dont il prend des gros shoots, dépouille les adversaires du ballon ? C'est le meilleur joueur des Bucks. Putain, Jrue est le meneur de cette troupe. Laisse-moi préciser : Jrue est leur meilleur joueur sur la deuxième partie de saison. Il y a une énergie différente chez les Bucks. Tu as vu jouer Brook Lopez ? Milwaukee est en feu et personne ne voudra les croiser".

Jrue Holiday est un atout exceptionnel pour Milwaukee et le garant de beaucoup de choses qui mènent une équipe vers le titre. Par contre, on ne peut pas laisser dire qu'il est le "meilleur" joueur des Bucks, alors que Giannis Antetokounmpo sort encore une saison de calibre MVP avec 31.4 points, 11.9 rebonds, 5.5 passes de moyenne et un leadership qui va bien au-delà des stats.

