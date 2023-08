Julius Randle l’annonce : il se sent dans son prime

Physiquement et mentalement, l'intérieur des New York Knicks Julius Randle pense se trouver dans les meilleures années de sa carrière.

A 28 ans, Julius Randle vient de réaliser l'une des meilleures saisons de sa carrière sur le plan statistique. Pour autant, l'intérieur des New York Knicks n'a pas totalement convaincu. Clairement dépossédé du statut de franchise player par Jalen Brunson à NY, il a éprouvé des difficultés en Playoffs en raison d'une blessure à la cheville.

Mais l'ex-joueur des Los Angeles Lakers compte revenir plus fort. Désormais en bonne santé, le natif de Dallas a de grands objectifs pour la saison 2023-2024. Pourquoi ? Car il se sent individuellement dans son prime.

"Nous en parlions justement avec mon entraîneur, nous parlions de mes meilleures années. De mon côté, j'ai l'impression que le prime, c'est un peu le moment où le mental et le physique sont au maximum.

Physiquement, j'ai le sentiment que je vais connaître ma meilleure année. Et mentalement, j'ai réalisé un grand pas en vers car j'ai dû ralentir complétement. Je n'avais même pas le droit de m'entraîner.

Il y aura toujours un objectif à atteindre. Nous avons réussi à atteindre le second tour, mais nous n'avons des ambitions plus importantes. Au final, nous voulons gagner un titre", a assuré Julius Randle pour The Shop Uninterrupted.

Après un exercice 2021-2022 compliqué, Julius Randle a eu la force mentale de revenir à un bon niveau. Dans un contexte très particulier à NY. Sans les projecteurs du rôle de leader, il a les qualités pour progresser.

