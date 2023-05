Julius Randle : « Peut-être qu’ils en ont plus envie que nous »

Les New York Knicks sont dos au mur et Julius Randle se demande si son équipe fait tous les efforts nécessaires pour gagner.

Dominés dans le Game 3, les New York Knicks n’ont pas su réagir lors du Game 4. Ils se sont inclinés contre le Miami Heat (101-109) pour la troisième fois en quatre matches et se retrouvent désormais au bord de l’élimination. Contrairement à la rencontre précédente, la partie a été disputée jusqu’au bout mais Julius Randle et ses coéquipiers ne sont finalement pas repassés devant en fin de partie malgré la maladresse de leurs adversaires.

« Peut-être qu’ils en veulent plus que nous », s’interroge l’intérieur All-Star. « On doit regarder au plus profond de chacun d’entre nous et se demander à quel point on veut gagner. »

Les Knicks ont pourtant fait preuve de combativité cette saison. Mais ils font face à une équipe encore plus agressive, encore plus déterminée. Le Heat a l’habitude de ces batailles engagées et c’est l’une des spécialités des hommes d’Erik Spoelstra de trouver des solutions dans ces moments-là. Les joueurs de Tom Thibodeau vont devoir faire de même. Ils vont jouer leur survie lors du Game 5 au Madison Square Garden.

« Mon état d’esprit c’est de me dire que l’on est au bord du gouffre et que l’on doit tout donner », confie Jalen Brunson. « Et ça devrait être la mentalité de tout le monde. Peu importe ce qu’il y a à faire, il faut aller sur le terrain et tout donner. »

Peut-être aussi que les Knicks montrent simplement leurs limites à ce stade de la compétition. Sinon, en parlant de joueurs qui ont envie, Evan Fournier a toujours été un grand compétiteur. Faudrait peut-être songer à le relancer.

