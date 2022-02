Julius Randle, un gros nom susceptible de bouger avant la deadline ?

L'intérieur des New York Knicks Julius Randle pourrait éventuellement faire l'objet d'un trade avant la deadline mercredi.

Les New York Knicks ont de grandes chances de s'activer avant la deadline des trades. Parmi les sérieux candidats à un départ, on retrouve notamment Evan Fournier, Kemba Walker ou encore Alec Burks. Et quid de Julius Randle ?

Après son exercice 2020-2021 de grande qualité, l'intérieur a éprouvé des difficultés à confirmer cette saison. Même dans son attitude, l'ancien joueur des Los Angeles Lakers ne fait plus forcément l'unanimité à New York.

Ainsi, un trade de l'ailier-fort ne serait pas impossible avant la deadline des trades. D'après SNY, les Knicks ont justement reçu des intérêts pour Randle ces derniers jours. Et visiblement, les dirigeants new-yorkais se montraient prêts à écouter les offres.

Est-ce qu'il faut pour autant attendre un mouvement dans l'immédiat ? Pas forcément. Sans surprise, New York n'a absolument pas l'intention de brader son joueur phare. Seulement une proposition XXL pourrait inciter les Knicks à accepter de monter un deal.

D'ailleurs, il est intéressant de savoir que les Sacramento Kings, avant de passer à l'offensive pour Domantas Sabonis, affichaient un intérêt sérieux pour Julius Randle. Un dossier tout de même à surveiller avec attention dans la dernière ligne droite...

