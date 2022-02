Evan Fournier, les Knicks continuent de s’activer pour l’échanger

Considéré comme un sérieux candidat à un départ via un trade, l'arrière des New York Knicks Evan Fournier fait l'objet de discussions.

Evan Fournier et les New York Knicks, déjà le clap de fin ? Signé pour 73 millions de dollars sur 4 ans l'été dernier, l'arrière n'a pas eu le rendement attendu. Et malgré des récentes performances plutôt intéressantes, le Français reste un très sérieux candidat à un départ.

En effet, ces derniers jours, l'ancien joueur du Orlando Magic a fait l'objet de nombreuses rumeurs avant la deadline des trades (10 février). Et selon les informations du média SNY, les Knicks discutent bel et bien d'un échange de Fournier.

Ainsi, New York avait notamment eu des contacts avec les New Orleans Pelicans, qui ont finalement misé sur CJ McCollum. D'autres équipes se montrent intéressées par les services de l'international tricolore.

Pour les Knicks, il existe une vraie volonté de tourner la page avec Fournier. Pourquoi ? Pour faire de la place dans la rotation à Cam Reddish, récemment recruté en provenance des Atlanta Hawks. Même si le coach Tom Thibodeau ne semble pas un grand fan du jeune talent, ses dirigeants visiblement l'adorent !

Malgré tout, le contrat d'Evan Fournier n'est pas si simple à bouger. Il faudra donc également surveiller les situations de Kemba Walker ou encore Alec Burks. Ça devrait bouger à NY.

Les stats affolantes d’Evan Fournier à chaque fois qu’il croise les Celtics