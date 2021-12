Julius Randle mal arbitré car… trop costaud ?!

Julius Randle est-il victime d'injustice lors de la plupart des matches NBA ? A en croire ce qu'il a révélé après le match contre les Brooklyn Nets, on est tenté de le penser. Dans des propos relayés par le New York Daily News, l'intérieur des New York Knicks, est revenu sur sa frustration très visible en fin de match contre Brooklyn. Le All-Star a reçu une faute technique après avoir réclamé moins de laxisme au corps arbitral.

"Je ne peux pas être pénalisé parce que je suis plus puissant. On m'a dit que je n'obtenais pas de coups de sifflet parce que j'étais plus costaud que les défenseurs et que du coup le contact ne m'affectait pas. Entendre ça me met encore plus hors de moi. Ce n'est pas de cette manière que l'on est censé arbitrer un match.

On a l'habitude que des joueurs plus petits que ceux sur lesquels ils défendent soient un peu avantagés par l'arbitrage, mais parfois c'est plus flagrant que d'autres", a expliqué Randle.