Fin de saison pour Jusuf Nurkic, le Jazz va bientôt faire jouer les cuistos

Certaines blessures sont plus gênantes que d’autres. Et parfois, souvent, un joueur NBA doit serrer les dents et aller au-delà de la douleur (enfin doit… il n’en est évidemment et heureusement pas obligé) pour tenir le temps d’une longue saison régulière et éventuellement des playoffs avant de finalement se faire soigner pendant l’été. Si Jusuf Nurkic avait joué pour une franchise plus ambitieuse que le Utah Jazz, on prend le pari qu’il n’aurait pas arrêté à deux mois des choses sérieuses. Mais voilà, son équipe ne vise plus que la draft à venir et le pivot bosnien, qui a montré de belles choses récemment, va donc se faire opérer… du nez.

« Il a pris quatre ou cinq coups dans le visage cette saison et il devait le faire depuis un moment », note son coach Will Hardy. Bien sûr que la santé des athlètes passent avant tout. C’est logique. Leurs corps, et donc leur santé, restent leurs instruments de travail. On ne reproche absolument pas à Jusuf Nurkic de se faire opérer. On signale juste le timing, toujours intrigant avec le Jazz.

Utah occupe la 13eme place de la Conférence Ouest et la franchise de Salt Lake City semble être déterminée à récupérer le plus haut pick possible à la prochaine draft. Là aussi, difficile de blâmer l’organisation. Nurkic a en tout cas profité des dernières mois pour se mettre en lumière, notamment dans un rôle de pivot complet en attaque. Auteur de quelques triple-doubles, il a fini avec plus de 10 points et 10 rebonds de moyenne. De quoi essayer de convaincre une autre équipe de lui donner un nouveau contrat cet été.