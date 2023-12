Jusuf Nurkic triste pour le champion Draymond Green

Pour son très mauvais geste sur Jusuf Nurkic, Draymond Green a été suspendu indéfiniment par la NBA. Après plusieurs dérapages ces dernières années, l'intérieur des Golden State Warriors va devoir effectuer un travail sur lui-même afin de retrouver les parquets.

De son côté, le pivot des Phoenix Suns a déjà tourné la page par rapport à cette histoire. Face à la presse, le Bosnien a même pardonné Green en montrant une vraie préoccupation par rapport à la situation de son adversaire.

"J'ai beaucoup de respect pour lui, avant même tout ça bien évidemment. Et je le respecte toujours. On ne peut jamais savoir ce que les gens traversent. Ce n'est pas toujours notre problème, mais c'est un champion NBA à mes yeux, un Hall of Famer.

C'est plutôt triste de voir des gens prendre la mauvaise direction. Je veux le voir réussir et être le Draymond que nous avons toujours connu. Je n'ai aucune rancœur ou haine envers lui", a assuré Jusuf Nurkic devant les médias.

Un discours honorable de la part de l'ancien joueur des Portland Trail Blazers. Reste désormais à savoir si Draymond Green a réellement l'envie de changer.

Pour Jusuf Nurkic, Draymond Green a surtout besoin d’aide…