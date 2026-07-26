Pour l'intérieur des New York Knicks Karl-Anthony Towns, la jeunesse des San Antonio Spurs a eu un énorme impact sur les Finales NBA.

Lors des dernières Finales NBA, les New York Knicks ont pris le meilleur sur les San Antonio Spurs (4-1). A plusieurs reprises, les Texans avaient pourtant réussi à créer l'écart, mais Karl-Anthony Towns et ses partenaires ont réalisé plusieurs retours gagnants.

Et de son côté, l'intérieur new-yorkais a un avis sur les effondrements répétés des Spurs. D'après le Dominicain, San Antonio a été tout simplement victime de la jeunesse de son effectif. Contrairement aux Knicks, Victor Wembanyama et ses coéquipiers ont souvent arrêté de jouer pour gagner.

"Parfois, quand tu es une jeune équipe, tu cherches avant tout à ne pas perdre le match. Nous, on cherchait à le gagner. C’est ce qui nous a poussés à jouer avec autant d’agressivité, et je pense qu’eux, ils essayaient simplement de conserver leur avance.

Quand tu regardes nos Playoffs, quand on avait l'avantage, on essayait de creuser encore plus l'écart au lieu de simplement protéger notre avance", a résumé KAT pour The New York Times.

Effectivement, le manque d'expérience a pénalisé les Spurs. A l'inverse, les Knicks ont démontré une force mentale particulièrement solide. Même dans la difficulté, New York a toujours réussi à trouver des solutions.

Anthony Edwards a conseillé Karl-Anthony Towns pendant les Finales NBA