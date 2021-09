La réaction de Karl-Anthony Towns au licenciement du GM des Wolves

Les nouveaux propriétaires des Minnesota Timberwolves commencent déjà à faire le ménage. Gersson Rosas est le premier domino qui tombe. Le Président, qui avait pris ses fonctions en 2019, a été licencié hier. Un renvoi qui s’expliquerait par les mauvais résultats de l’équipe. En tout cas, cette annonce a pour le moins surpris Karl-Anthony Towns.

Reste à savoir comment le meilleur joueur des Wolves va prendre cette nouvelle. Son organisation n’est clairement pas la plus stable et on imagine que ça pèse sur les nerfs du garçon. Après, qu’il n’ait pas été consulté au moment du licenciement, ça se comprend malgré son statut au sein de la franchise.

Mais il est possible qu'il s'en souvienne une fois qu'il se penchera sur son avenir. Pour l'instant, les Wolves ne lui ont pas donné les garanties qui pourraient lui donner envie de rester dans le Minnesota. Mais il ne sera pas free agent avant 2024.

Les Wolves virent leur boss, Karl-Anthony Towns ne comprend pas