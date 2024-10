Karl-Anthony Towns a fait ses débuts en présaison avec les Knicks

Les New York Knicks ont échangé Julius Randle, Donte DiVincenzo et un tour de draft (entre autres) pour faire venir Karl-Anthony Towns dans l’espoir de monter une équipe capable de les ramener tout en haut de la hiérarchie NBA. La franchise et ses supporters attendent un titre depuis 1973 et c’est dire la pression mise sur les épaules de l’intérieur All-Star et de ses nouveaux coéquipiers. En attendant, le natif du New Jersey a pu faire ses débuts sous ses nouvelles couleurs lors du match de présaison disputé hier contre les Charlotte Hornets.

KAT a donné le ton pour son tout premier panier en dégainant un bon mètre derrière la ligne à trois-points malgré un défenseur devant lui suite à un service de Jalen Brunson. Une belle entré en matière, même s’il a manqué de réussite par la suite. Il a terminé à 2 sur 7 aux tirs, marquant tout de même 10 points en plus de ses 4 rebonds en seulement 14 minutes. Une première occasion de se tester avec ses partenaires.

« Je connais leurs qualités mais je dois jouer avec eux. On se parle constamment, on est sur la même longueur d’onde et on est excités d’être ensemble. On va apprendre chaque jour les tendances des uns et des autres sur le terrain et continuer à progresser. C’était vraiment cool de pouvoir enfiler un maillot des Knicks pour un vrai match », notait Karl-Anthony Towns.

Dans le même match, le Français Tidjane Salaün s’est illustré en marquant 11 points.