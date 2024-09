Les Minnesota Timberwolves ont donc arrêté les frais avec Karl-Anthony Towns. Samedi, l’intérieur a été envoyé aux New York Knicks. Dans le cadre de ce trade, les Wolves ont notamment récupéré Julius Randle et Donte DiVincenzo. Sportivement, il semble encore tôt pour analyser les retombées de cet échange.

Mais une question peut tout de même se poser : pourquoi les Wolves ont échangé KAT ? Sportivement, cette équipe a progressé sur les dernières années. Et dans un rôle de lieutenant, l’international dominicain a été plutôt à la hauteur.

D’après les informations du New York Times, les Wolves sont passés à l’action pour des raisons financières ! Et ils ont surtout anticipé une éventuelle impasse. En effet, Towns dispose d’un contrat imposant (de 49 à 57 millions de dollars par an) jusqu’en 2027. Avec une player option à 61 millions de dollars en 2027-2028.

Dans l’hypothèse d’une blessure de KAT ou de résultats décevants pour Minnesota, il aurait été difficile de trouver à nouveau un tel trade. Et les Wolves avaient un plan en tête : conserver de la flexibilité pour les années à venir autour d’Anthony Edwards.

Financièrement, il n’est par exemple pas concevable de garder Karl-Anthony Towns, Naz Reid et Nickeil Alexander-Walker. Avant d’être coincé, Minnesota a donc tranché dans le vif.

Karl-Anthony Towns, les Wolves ne lui avaient rien promis…