Pour Charles Barkley, les Minnesota Timberwolves ne peuvent nourrir aucune ambition avec Karl-Anthony Towns et Rudy Gobert.

Les Minnesota Timberwolves n'ont pas convaincu sur ce début de saison. Avec 2 défaites pour 1 victoire, les Wolves ont laissé une impression mitigée. Avec des doutes toujours aussi présents sur le projet avec le duo Karl-Anthony Towns - Rudy Gobert.

L'an dernier, la franchise a fait le choix osé de miser sur le Français pour former un duo avec deux grands à l'intérieur. Un pari étonnant dans une Ligue de plus en plus axée sur le "small ball". Sur la saison 2022-2023, l'expérience n'a pas été payante.

Et le consultant de TNT Charles Barkley ne croit pas du tout en cette association.

"Les deux ne peuvent pas jouer ensemble à Minnesota. Il s'agit de l'un des trades les plus stupides de l'histoire (celui de Gobert, ndlr). Tu ne peux pas miser sur deux grands intérieurs dans une Ligue dominée par les petits...

Rudy et Karl-Anthony ne dominent pas assez à l'intérieur pour justifier de jouer avec les deux. Ils ne sont pas assez bons offensivement pour se permettre ça, ils ne sont pas comme Shaq", a ainsi analysé Charles Barkley.

Un jugement logique qui n'est pas nouveau. Mais les Wolves ont toujours de l'espoir. A voir si la vision des dirigeants évoluent au cours de la saison avec un potentiel trade de Karl-Anthony Towns...

