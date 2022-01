Karl-Anthony Towns, son aveu et son hommage à Andrew Wiggins

Andrew Wiggins et Karl-Anthony Towns ont fait partie de la même galère. Ils ont été drafté en premières positions coup sur coup, 2014 puis 2015, avant de débuter leur carrière aux Minnesota Timberwolves, une franchise à la peine depuis plusieurs saisons. Si KAT est encore sur place, son ancien partenaire s’est fait la malle. Il joue maintenant pour les Golden State Warriors, où il se forge une toute autre réputation. Au point de devenir un All-Star pour la première fois.

All-Star Game : Les 5 majeurs connus avec une grosse surprise à l’Ouest !

Le joueur de 26 ans a surtout profité des votes du public pour intégrer le cinq majeur du prochain All-Star Game. Mais certains joueurs lui ont aussi donné des voix. Comme Towns justement. Et en plus, il le revendique.

KAT on Wiggins getting All-Star: "My vote was for him. ... We went to wars together out there. I just want to see him see the fruits of his labor."

— Jon Krawczynski (@JonKrawczynski) January 28, 2022