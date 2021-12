Karl-Anthony Towns a choqué quelques personnes en s'auto-proclamant "meilleur big man shooteur" de l'histoire de la NBA. KAT n'est pas fou, il sait que son CV n'est pas au niveau de celui d'autres intérieurs offensivement surdoués. Mais sur la stricte définition qu'il a donnée, il est possible qu'il ait raison.

Si on inclut sa première partie de saison 2021-2022, le pivot des Minnesota Timberwolves a réussi quatre saisons en tournant à au moins 20 points de moyenne avec 50% d'adresse globale et 40% à 3 points. Aucun autre joueur à son poste dans l'histoire de la NBA n'a bouclé plus d'une saison avec ces stats-là.

Depuis qu'il est arrivé en NBA, Karl-Anthony Towns a prouvé qu'il était un virtuose en attaque et un shooteur hors-pair pour son poste. En cela, on ne peut pas lui donner tort tant il est fiable derrière l'arc. En plus d'être adroit from downtown, il est également actif en termes de volumes puisqu'il prend encore en moyenne presque 6 tirs à 3 points par match.

On peut simplement espérer que Minnesota parvienne enfin à élever suffisamment son niveau collectif pour atteindre les playoffs. Jusqu'à présent, KAT ne les a disputés qu'une fois, en 2017-2018, sous les ordres de Tom Thibodeau.

Les stats de KAT, saison par saison :

2015-2016 : 18.3 points à 34% à 3 points en en prenant 1.1 par match

2016-2017 : 25 points à 36.7% à 3 points en en prenant 3.4 par match

2017-2018 : 21.3 points à 42.1% à 3 points en en prenant 3.5 par match

2018-2019 : 24.4 points à 40% à 3 points en en prenant 4.6 par match

2019-2020 : 26.5 points à 41.2% à 3 points en en prenant 7.9 par match

2020-2021 : 24.8 points à 38.7% à 3 points en en prenant 6.3 par match

2021-2022 (saison en cours) : 24.4 points à 41.8% à 3 points en en prenant 5.7 par match

