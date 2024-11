Kawhi Leonard, de bonnes nouvelles pour son retour ?

On l'a presque oublié, mais les Los Angeles Clippers évoluent sans Kawhi Leonard depuis le début de la saison. Désormais, cette situation est presque devenue la norme chez les Californiens. A l'infirmerie pour une inflammation du genou droit, l'ailier a été annoncé absent pour "plusieurs semaines" en octobre.

Et il y a toujours un grand flou sur la date de son retour. Pour autant, les dernières nouvelles semblent rassurantes. En effet, devant les médias, le coach des Clippers Tyronn Lue a commenté les récents progrès de son joueur.

"Il progresse bien. Il a pu revenir sur le terrain et travailler, ce qui est bon pour nous. Et il faut donc continuer à cocher toutes les cases, s'assurer qu'il fait ce qu'il faut et que ses entraînements sont vraiment bons.

Il ne faut pas le laisser passer à l'étape suivante tant qu'il n'a pas coché ces cases. Notre équipe médicale a fait un excellent travail à ce sujet, en s'assurant qu'il soit à 100% quand il reviendra", a fait savoir Tue.

Sans surprise, les Clippers refusent de prendre le moindre risque. Ils ont un objectif clair : permettre à Kawhi Leonard d'exprimer toutes ses qualités au moment de son retour. Quitte à le laisser au frigo sur les semaines à venir pour lui laisser le temps de se préparer.

Surtout, les Californiens, 8èmes à l'Ouest (12-9), n'ont pas besoin d'agir dans l'urgence.

