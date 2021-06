Kawhi Leonard forfait pour le Game 3, ça se complique pour L.A.

Kawhi Leonard et les Los Angeles Clippers ont évité le pire. L'ailier All-Star ne souffre que d'une entorse du genou et il ne s'est donc pas déchiré les ligaments croisés, contrairement à ce qui était craint à la suite de sa blessure lors du quatrième match du second tour contre le Utah Jazz. Mais ça ne signifie pas pour autant qu'il reviendra au cours de ces playoffs. Un pépin au genou reste délicat quoi qu'il arrive. En tout cas, il est déjà indisponible pour le Game 3 des finales de Conférence contre les Phoenix Suns.

La tâche devient de plus en plus délicate pour les Angelenos. Ils se sont inclinés de peu lors des deux premiers matches, avec même un Game 2 largement à leur portée. Paul George les avait maintenu à hauteur des Suns avant de rater deux lancers décisifs. Phoenix l'a finalement emporté sur un alley-oop à 0,9 seconde du buzzer final. Mais ça fait quand même 2-0.

Deandre Ayton, un alley-oop dingue à 0,9 seconde pour tuer les Clippers

Les Clippers ont déjà remonté cet écart à deux reprises. Mais justement. Il leur a fallu dépenser beaucoup d'énergie, multiplier les efforts physiques et mentaux pour réussir à revenir non pas une mais deux fois. Ce qui n'avait encore jamais été fait (remonter deux 0-2 de suite). Là, la fatigue se fait ressentir. Et sans Kawhi Leonard, leur meilleur joueur, ce n'est évidemment plus la même équipe. Surtout que les Suns vont eux récupérer Chris Paul. Du moins a priori. Positif au COVID-19 après le second tour, le meneur devrait faire son retour ce soir.

Chris Paul va revenir au Game 3 pour les Suns