Kawhi Leonard, un autre grand retour et des débuts encourageants

On imagine bien Kawhi Leonard se pointer le jour du match, tranquille, en détente, et annoncer son retour. C’est sans doute plus ou moins ce qui s’est passé lundi soir, à l’occasion du duel entre les Los Angeles Clippers et les Portland Trail Blazers. Il avouait lui-même ne rien avoir ressenti de particulier avant la rencontre. Juste du basket, quoi. La routine. Mais une routine différente des 476 derniers jours. Et comme ça, l’air de rien, l’ailier All-Star reprenait donc la compétition après plus d’un an d’absence.

« C’était super de pouvoir se tester contre des joueurs NBA après avoir bossé dur pendant 14-15 mois. Une très bonne expérience », confie l’intéressé. « Je me sens bien physiquement. Je ne vais évidemment pas pouvoir jouer 35 ou 38 minutes dès le début. C’est un processus. »

Première étape la nuit dernière donc. Seulement 15 secondes ont suffi pour que Kawhi Leonard rappelle à son adversaire direct la notion de respect en lui plantant un panier à trois-points sur la tronche. Il a fini avec 11 points, 4 rebonds, 2 passes et 2 interceptions en 18 petites minutes. Les Clippers en ont profité pour l’emporter contre les Blazers. Un retour encourageant. Maintenant ce cap franchi, le joueur va devoir se remettre dans le rythme en enchaînant enfin quelques rencontres. L’objectif étant d’être revenu à son meilleur niveau au moment des playoffs.

