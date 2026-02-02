Kawhi Leonard, le grand snobé du All-Star Game

Les Los Angeles Clippers seront mis à l’honneur lors du prochain All-Star Weekend puisqu’ils seront officiellement les hôtes de l’événement, qui aura lieu au sein du Intuit Dome flambant neuf inauguré en 2024. Et pourtant, aucun de leurs représentants n’a été sélectionné pour le All-Star Game, le point culminant du weekend. Kawhi Leonard fait par exemple figure de grand snobé parmi la liste des réservistes choisis par les coaches et annoncée hier soir.

Une absence qui n’a pas de sens pour Tyronn Lue. « Félicitation à tous ceux qui ont été pris. Ils le méritent aussi. Mais Kawhi, selon moi, est le meilleur joueur NBA depuis six semaines », confie l’entraîneur de la franchise californienne. Les sélections concernent l’ensemble de la saison jusqu’ici et pas seulement six semaines mais c’est vrai que la forme actuelle de l’ailier est impressionnante. Il est clairement l’un des dix meilleurs joueurs du monde quand il peut enchaîner les matches de la sorte.

C’est sous son impulsion que les Clippers ont entamé une belle remontée au classement de la Conférence Ouest après un début de saison catastrophique. Les Angelenos ont même le meilleur bilan NBA depuis le 1er janvier avec 75% de victoires sur le dernier mois. Kawhi Leonard est le principal facteur de ce renouveau. Il est l’un des dix scoreurs les plus prolifiques de la ligue en tournant à 27 points par match mais aussi 49% de réussite aux tirs et 39% derrière l’arc. Il est au premier aux interceptions (2).

Il aurait très bien pu avoir la place de LeBron James. Sportivement, son « rival » de Los Angeles méritait sans doute plus d’y être. Mais les considérations autour du King, qui joue peut-être sa dernière saison, dépassent évidemment le cadre du terrain. En tout cas, que ce soit avec ses blessures ou les choix des coaches, Kawhi Leonard a raté quatre des cinq derniers All-Star Games.

Alperen Sengun pourrait être perçu comme snobé lui aussi. Il est le moteur de l’une des meilleures équipes de la ligue. Mais il devrait bien être au rendez-vous à Los Angeles pour palier au forfait de Giannis Antetokounmpo au sein du Team World. Les absences de Michael Porter Jr, Lauri Markkanen et compagnie sont moins marquantes.