On connaît les All-Stars 2026 : LeBron en sera, six novices aussi !

A une exception près (le joueur issu de l'Est qui remplacera Giannis Antetokounmpo, blessé), on connaît tous les participants du All-Star Game 2026 à Los Angeles le 15 février prochain. Les remplaçants ont été dévoilés dimanche et il y aura pas moins de six petits nouveaux, jamais appelés auparavant. Il y aura aussi un recordman, LeBron James, finalement retenu pour une 22e participation à l'événement.

On démarre avec les joueurs issus de l'Est, où trois joueurs qui vont goûter au All-Star Game pour la première fois se sont glissés. Jalen Duren est récompensé de la belle saison de Detroit, leader de l'Est, et accompagnera Norman Powell, le meilleur marqueur du Heat, et Jalen Johnson, qui tient Atlanta à bout de bras depuis le début de la saison.

A l'Ouest, Jamal Murray va enfin faire ses débuts au match des étoiles et devenir le premier coéquipier de Nikola Jokic à être All-Star la même année que lui. Chet Holmgren, pièce essentielle du champion en titre OKC et Deni Avdija, phénoménal avec Portland cette saison et favori pour le titre de MIP, complètent le groupe.

Tous ces débutants se joignent à des camarades qui ont déjà eu l'honneur de participer au moins une fois au All-Star Game : Anthony Edwards, Kevin Durant, Devin Booker, Donovan Mitchell, Pascal Siakam, Scottie Barnes et Karl-Anthony Towns.

Parmi les "snobés", ces joueurs qui auraient pu ou dû, selon le point de vue, être All-Stars cette année, on peut citer Kawhi Leonard, Alperen Sengun, Joel Embiid, James Harden ou Bam Adebayo. Dillon Brooks et Josh Giddey espéraient aussi être invités.

Les Los Angeles Clippers, qui accueillent l'événement, n'auront donc aucun représentant sur le parquet.

Les remplaçants issus de l'Est

Donovan Mitchell, Pascal Siakam, Scottie Barnes, Karl-Anthony Towns, Jalen Duren, Norman Powell, Jalen Johnson.

Les remplaçants issus de l'Ouest

LeBron James, Anthony Edwards, Jamal Murray, Kevin Durant, Chet Holmgren, Kevin Durant, Devin Booker, Deni Avdija.

Les joueurs qui seront forcément titulaires dans l'une des trois équipes

Stephen Curry, Shai Gilgeous-Alexander, Nikola Jokic, Victor Wembanyama, Jalen Brunson, Cade Cuningham, Tyrese Maxey, Jaylen Brown.

Pour rappel, ce All-Star Game 2026 se déroulera sur un mini-tournoi à trois équipes (deux Américaines, une internationale).