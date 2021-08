Kawhi Leonard : les détails du contrat connus, les Clippers peuvent souffler

Free agent, Kawhi Leonard s’est engagé pour quatre saisons supplémentaires avec les Los Angeles Clippers. Et 176 millions de dollars.

Kawhi Leonard aura laissé durer le suspense quelques jours. Pendant que les franchises signaient des joueurs à la pelle lors de la première semaine de la Free Agency, lui se faisait discret. Puis les médias ont finalement annoncé que le double-champion NBA allait bel et bien prolonger avec les Los Angeles Clippers. Un ouf de soulagement pour les supporters californiens.

En revanche, le montant et la durée exacte du deal n’avaient pas encore été dévoilés. C’est désormais chose faite. Selon ESPN, Leonard va rester pour quatre années de plus avec 176 millions de dollars à la clé. Là encore, c’est plutôt réjouissant pour la franchise de Los Angeles. Déjà parce que ses deux superstars sont sécurisées sur plusieurs saisons – Paul George ayant aussi signé une extension.

De plus, Kawhi Leonard pouvait prétendre à encore plus d’argent, un supermax à 235 millions, en repoussant sa décision à l’été prochain. Son choix témoigne peut-être d’une incertitude vis-à-vis de son état de santé, lui qui accumule les pépins physiques et qui ne devrait pas jouer avant 2022 en raison d’une déchirure partielle des ligaments croisés.

Mais les Clippers ont potentiellement fait quelques économies qui pourraient leur donner une infime marge supplémentaire lors des saisons à venir. Les dirigeants et les fans espèrent finalement une seule chose : avoir au moins une ou deux campagnes au complet pour tenter d’aller chercher le premier titre de l’organisation.

