Kawhi Leonard de retour aux Raptors, ça chauffe !

Et si la plus belle parenthèse de l’histoire des Raptors n’était finalement pas totalement refermée ? Sept ans après le titre de 2019, Kawhi Leonard pourrait bien retrouver Toronto, la ville où il a offert à la franchise son premier et unique sacre NBA.

Rien n’est encore bouclé, loin de là, mais l’idée prend de l’épaisseur. D'après Shams Charania d'ESPN, les Raptors et les Clippers discutent très sérieusement d’un trade autour de l’ailier, auquel il ne reste plus qu’une année de contrat. Surtout, Kawhi Leonard serait ouvert à l’idée de s’engager sur du plus long terme avec Toronto si un échange venait à se concrétiser.

Forcément, l’histoire serait belle. Lors de son premier passage, Leonard n’était resté qu’une saison au Canada. Une seule. Mais quelle saison. Arrivé dans un contexte incertain, avec déjà la possibilité de repartir au bout d’un an, il avait transformé ce qui ressemblait à un pari risqué en conte de fées absolu : un titre, un run mythique, un tir légendaire contre Philadelphie et une place éternelle dans le cœur des fans des Raptors.

Toronto, plus qu’un simple souvenir pour Kawhi ?

Cette fois, le décor serait différent. Kawhi Leonard n’arriverait pas dans une équipe déjà construite pour jouer le titre immédiatement autour de vétérans confirmés, mais dans un groupe plus jeune, plus malléable, qui sort d’un retour en playoffs et qui a montré de vraies promesses autour de Scottie Barnes, RJ Barrett, Immanuel Quickley ou encore Brandon Ingram.

Kawhi Leonard, direction Dallas ?

La question, évidemment, serait celle de la contrepartie. Brandon Ingram fait partie des noms qui peuvent permettre de construire un échange viable sur le plan salarial, avec potentiellement Gradey Dick et des choix de draft dans la balance. Toronto devra donc décider jusqu’où aller pour faire revenir une légende de la franchise, surtout pour un joueur de 35 ans, aussi brillant soit-il encore, mais dont l’historique physique reste un vrai sujet.

Car c’est tout le paradoxe Kawhi. Sur le terrain, quand il est disponible, il reste l’un des joueurs les plus fiables et les plus intimidants de la ligue. La saison dernière, il a encore rappelé qu’il pouvait produire à un niveau All-NBA. Mais miser sur lui, c’est aussi accepter une part de risque, avec la gestion de son corps, de ses absences et de son envie de contrôler son destin.

Un pari risqué, mais terriblement tentant

Pour les Raptors, le calcul peut malgré tout se comprendre. La conférence Est reste ouverte, Toronto a déjà un socle intéressant et l’opportunité d’ajouter un joueur du calibre de Kawhi Leonard ne se présente pas tous les étés. Surtout pas quand le joueur en question connaît déjà la maison, la ville, la pression et ce que cela signifie de gagner là-bas.

Ce ne serait pas le Kawhi de 2019. Ce ne serait sans doute pas non plus la même équipe, ni le même contexte. Mais l’idée de le voir revenir avec le maillot des Raptors, pour accompagner une nouvelle génération et peut-être offrir un dernier grand frisson à Toronto, a forcément quelque chose de très fort.