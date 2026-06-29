Kawhi Leonard, direction Dallas ?

Kawhi Leonard pourrait prendre la direction de Dallas, afin de collaborer à nouveau avec Masai Ujiri.

Et si Kawhi Leonard vivait un nouveau changement de décor ? Selon The Athletic, les Dallas Mavericks étudient sérieusement la possibilité de récupérer la superstar des Los Angeles Clippers, à la demande de leur nouveau président des opérations basket, Masai Ujiri.

Les deux hommes se connaissent parfaitement. C'est Ujiri qui avait monté le célèbre trade envoyant Leonard à Toronto en 2018, une décision qui s'était conclue par le premier titre NBA de l'histoire des Raptors et un trophée de MVP des Finales pour l'ailier.

Des discussions déjà entamées avec les Clippers

Toujours selon The Athletic, les Mavericks et les Clippers ont déjà échangé autour d'un scénario de transfert. La base du package évoqué comprendrait P.J. Washington, Klay Thompson ainsi que plusieurs choix de Draft envoyés à Los Angeles en échange de Kawhi Leonard. Aucune négociation n'aurait toutefois encore abouti.

Kawhi Leonard de retour aux Spurs ou aux Raptors ?

À bientôt 35 ans, Leonard sort pourtant d'une saison convaincante lorsqu'il était disponible, mais son historique de blessures continue de susciter des interrogations. Pour Dallas, le pari serait néanmoins clair : entourer Cooper Flagg et Kyrie Irving d'un joueur capable de faiŕre basculer une série de playoffs lorsqu'il est en bonne santé.