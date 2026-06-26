Kawhi Leonard de retour aux Spurs ou aux Raptors ?

Kawhi Leonard pourrait quitter les Clippers, mais il ne serait prêt à prolonger qu’avec deux anciennes équipes : les Spurs et les Raptors.

Kawhi Leonard de retour aux Spurs ou aux Raptors ?

Le feuilleton Kawhi Leonard pourrait bien devenir l’un des dossiers les plus intrigants de l’été. Alors que l’avenir de l’ailier aux Clippers n’est pas totalement verrouillé, son éventuel marché commence déjà à se dessiner. Et visiblement, toutes les destinations ne se valent pas à ses yeux.

Selon The Stein Line, Kawhi Leonard n’aurait que deux équipes en tête, hors Los Angeles, avec lesquelles il accepterait d’envisager une prolongation de contrat en cas de trade : San Antonio et Toronto. Deux noms évidemment chargés d’histoire pour lui. Et c’est précisément ce qui rend la situation assez savoureuse.

Car d’après ces informations, Leonard ne serait pas spécialement emballé par l’idée de s’inscrire sur le long terme avec des équipes comme Detroit ou Miami, pourtant citées parmi les franchises susceptibles de regarder le dossier. Autrement dit, une équipe pourrait tenter le pari Kawhi, mais sans garantie de le conserver au-delà de son contrat actuel. Un détail qui change tout dans une négociation de cette ampleur.

Toronto et San Antonio, les deux destinations ironiques

Le plus drôle, ou le plus ironique, c’est donc que les deux seules destinations qui semblent vraiment parler à Kawhi Leonard sont ses deux anciennes maisons. San Antonio, là où il a été drafté, développé, sacré champion NBA et MVP des Finales en 2014. Toronto, là où il n’a passé qu’une saison, mais une saison entrée dans la légende avec le premier titre de l’histoire des Raptors en 2019.

Dans les deux cas, un retour aurait une énorme charge symbolique. A Toronto, ce serait le come-back du héros qui a offert une bague avant de repartir aussitôt vers la Californie. A San Antonio, ce serait encore plus sensible, tant la séparation de 2018 avait été brutale et douloureuse pour tout le monde.

Voir Kawhi Leonard ouvert à une réunion avec les Spurs, huit ans après un divorce aussi tendu, aurait presque quelque chose d’irréel. Surtout dans une franchise qui n’a plus vraiment besoin de regarder dans le rétroviseur. Depuis l’arrivée de Victor Wembanyama, San Antonio a changé d’époque, changé de visage et retrouvé une trajectoire de très haut niveau.

Attention, les Spurs ne sont pas forcément demandeurs

C’est là qu’il faut bien nuancer l’information. Le fait que Kawhi Leonard soit prêt à prolonger à San Antonio ne signifie pas que les Spurs veulent le récupérer. Marc Stein insiste justement sur ce point : on ne sait pas si la franchise texane aurait le moindre intérêt pour une réunion, compte tenu de la fin de l’histoire en 2018 et de la dynamique actuelle autour de Wembanyama.

Sportivement, évidemment, l’idée peut faire fantasmer. Un Kawhi Leonard en bonne santé, même à ce stade de sa carrière, reste un joueur capable de défendre fort, de sanctionner en attaque et d’apporter une expérience folle à un groupe qui vise déjà très haut. Sur le papier, le fit autour de Wembanyama aurait de quoi intriguer.

Mais les Spurs ont-ils envie de rouvrir ce dossier ? Ont-ils besoin de prendre ce risque ? Et surtout, ont-ils envie de casser une dynamique collective qui fonctionne déjà très bien pour ramener une ancienne superstar dont le départ reste un épisode sensible de leur histoire récente ? Rien n’est moins sûr.

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GrisburT
Vu comment il a ch*er sur les Spurs quand il y etait, jamais je veux le revoir labas !
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Nando 2Colons
Je vois ça un peu différemment.

Kawhi à toujours voulu jouer en Californie et il se sent bien aux Clippers.

Si Kawhi dit qu'il refusera toute prolongation, des équipes qui pensent qu'elles pourront le convaincre pourrait se manifester. Ça, ça ne l'intéresse pas.

Kawhi n'a pas la côte à San Antonio et (je suis moins sur) mais je pense que son cirque pour aller a LA n'a pas été oublié à Toronto non plus. Il sait que ces franchises ne bougeront pas pour lui.

Bref ça oblige les Clippers à travailler en priorité avec des franchises qui ne veulent pas de lui et ça refroidit les autres franchises qui se demandent si c'est du bluff ou pas. Tout bénef. Les projets, la qualité de vie, la timeline... il n'y a aucun point commun entre San Antonio si ce n'est que Kawhi (et Jakob Poetl haha) y ont joué
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Samy B
Je vois les choses comme ça : pour moi, il faudrait envoyer De'Aaron Fox à Houston, parce qu’ils ont besoin d’un vrai meneur. Et ce serait une fleur pour les rockets et Fox qui a envie de jouer au Texas.
Ensuite, j’imagine bien Houston et San Antonio bosser ensemble pour monter un deal avec les Los Angeles Clippers et récupérer Kawhi Leonard pour le ramener aux Spurs.
Franchement, moi en tant que fan des San Antonio Spurs, je lui en veux pas. Je suis pas rancunier. Je sais que beaucoup de fans le sont encore, mais moi c’est passé. S’il revient pour deux ans, qu’il aide à former les jeunes et qu’il apporte de l’énergie, de la grinta, franchement je prends tous les jours.
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Samy B
Et surtout un apport de talent
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Ysuryan
Khawi aux spurs pour 3ans ... à la place de Fox, je dis oui tout de suite

Le contrat de Fox est trop long pour les Spurs et à un poste ou ça va devenir toxique si il reste
San Antonio a besoin d'un poste 4

Maintenant je vois mal Fox aux Clippers vu qu'ils viennent de récupérer Garland. Mais un trade à 3 ?
Celtics / Rockets / Heat / Raptors
==> Il y a des possibilité de faire quelque chose ... si les Spurs le veulent.

On peut penser que les nets sont intéressé par Fox, ils veulent tenter une équipe expérimentale avec 5 meneurs porteurs de balle titulaire
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Lartistjo
Le contrat de Fox sera embêtant à partir de l'été 2028, Victor signe son contrat cet été, mais il l'obtient à partir de l'été prochain, 2 contrats max ça va, Castle le signera l'été prochain et commencera à le toucher en 2028, il y a un certain nombre d'équipes avec 3 contrats max actuellement, ça pourrait peut-être être gérable pour encore une année.

Il faudra voir comment la situation Harper/ Fox est géré, il est possible que Dylan sorte encore du banc cette année, si Fox ne se réveille pas, ça pourrait aider les Spurs dans cette prise de décision.
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French flair
Si c'est pour lâcher l'un des gros potentiels de l'équipe, cela ne se fera sans doute pas. Et les Clippers n'ont aucun intérêt à récupérer Fox.

Quant aux Raptors, cela pourrait faire du bien à l'équipe mais tout dépend qui ils sont prêts à lâcher.

De toute façon, Leonard souhaite rester à LA et à part un sign & trade de LeBron, je ne vois pas ce que les Lakers ont à offrir.
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Lartistjo
C'est sûr que ça ne se fera ni en échange de Victor, Harper ou Castle.
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French flair
Plutôt Carter Bryant ou les pivots draftés cette année, je parlais de potentiels.
Wemby, Castle et Harper ont déjà montré sur le parquet leurs talents, c'est plus que de simples potentiels à confirmer.
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