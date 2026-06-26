Kawhi Leonard de retour aux Spurs ou aux Raptors ?

Kawhi Leonard pourrait quitter les Clippers, mais il ne serait prêt à prolonger qu’avec deux anciennes équipes : les Spurs et les Raptors.

Le feuilleton Kawhi Leonard pourrait bien devenir l’un des dossiers les plus intrigants de l’été. Alors que l’avenir de l’ailier aux Clippers n’est pas totalement verrouillé, son éventuel marché commence déjà à se dessiner. Et visiblement, toutes les destinations ne se valent pas à ses yeux.

Selon The Stein Line, Kawhi Leonard n’aurait que deux équipes en tête, hors Los Angeles, avec lesquelles il accepterait d’envisager une prolongation de contrat en cas de trade : San Antonio et Toronto. Deux noms évidemment chargés d’histoire pour lui. Et c’est précisément ce qui rend la situation assez savoureuse.

Car d’après ces informations, Leonard ne serait pas spécialement emballé par l’idée de s’inscrire sur le long terme avec des équipes comme Detroit ou Miami, pourtant citées parmi les franchises susceptibles de regarder le dossier. Autrement dit, une équipe pourrait tenter le pari Kawhi, mais sans garantie de le conserver au-delà de son contrat actuel. Un détail qui change tout dans une négociation de cette ampleur.

Toronto et San Antonio, les deux destinations ironiques

Le plus drôle, ou le plus ironique, c’est donc que les deux seules destinations qui semblent vraiment parler à Kawhi Leonard sont ses deux anciennes maisons. San Antonio, là où il a été drafté, développé, sacré champion NBA et MVP des Finales en 2014. Toronto, là où il n’a passé qu’une saison, mais une saison entrée dans la légende avec le premier titre de l’histoire des Raptors en 2019.

Dans les deux cas, un retour aurait une énorme charge symbolique. A Toronto, ce serait le come-back du héros qui a offert une bague avant de repartir aussitôt vers la Californie. A San Antonio, ce serait encore plus sensible, tant la séparation de 2018 avait été brutale et douloureuse pour tout le monde.

Voir Kawhi Leonard ouvert à une réunion avec les Spurs, huit ans après un divorce aussi tendu, aurait presque quelque chose d’irréel. Surtout dans une franchise qui n’a plus vraiment besoin de regarder dans le rétroviseur. Depuis l’arrivée de Victor Wembanyama, San Antonio a changé d’époque, changé de visage et retrouvé une trajectoire de très haut niveau.

Attention, les Spurs ne sont pas forcément demandeurs

C’est là qu’il faut bien nuancer l’information. Le fait que Kawhi Leonard soit prêt à prolonger à San Antonio ne signifie pas que les Spurs veulent le récupérer. Marc Stein insiste justement sur ce point : on ne sait pas si la franchise texane aurait le moindre intérêt pour une réunion, compte tenu de la fin de l’histoire en 2018 et de la dynamique actuelle autour de Wembanyama.

Sportivement, évidemment, l’idée peut faire fantasmer. Un Kawhi Leonard en bonne santé, même à ce stade de sa carrière, reste un joueur capable de défendre fort, de sanctionner en attaque et d’apporter une expérience folle à un groupe qui vise déjà très haut. Sur le papier, le fit autour de Wembanyama aurait de quoi intriguer.

Mais les Spurs ont-ils envie de rouvrir ce dossier ? Ont-ils besoin de prendre ce risque ? Et surtout, ont-ils envie de casser une dynamique collective qui fonctionne déjà très bien pour ramener une ancienne superstar dont le départ reste un épisode sensible de leur histoire récente ? Rien n’est moins sûr.