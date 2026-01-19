Kawhi Leonard est l'un des joueurs qui ont le plus impressionné Kon Knueppel, notamment à cause de son dribble si particulier.

Le passage de Kon Knueppel dans le podcast de Bill Simmons, sur The Ringer, a offert un regard intéressant sur son adaptation à la NBA. Le rookie des Charlotte Hornets, en concurrence directe avec son ancien coéquipier à Duke Cooper Flagg pour le titre de Rookie of the Year, a évoqué les adversaires qui l’ont le plus impressionné depuis le début de sa carrière professionnelle. Parmi eux, Kawhi Leonard occupe une place à part. Knueppel a affronté l’ailier des Los Angeles Clippers lors d’un match entre Charlotte et Los Angeles. Et certains détails l’ont marqué.

« Kawhi Leonard fait rebondir la balle sur son dribble plus fort que tous les joueurs que j’ai pu affronter. Il martèle le ballon comme un dingue, c’est bizarre. Mais c’est l’un des joueurs les plus impressionnants en NBA. Sa capacité à mettre des tirs, c’est incroyable. »

Autre référence citée : Nikola Jokic. Le triple MVP a laissé une impression durable au rookie des Hornets.

« Il donne l’impression de ne pas forcer, mais quand tu regardes la feuille de stats, il est en 23-13-9. Tu arrives dans le quatrième quart-temps sans t’en rendre compte, et il a dominé le match. »

Enfin, plus surprenant, Knueppel a également mentionné TJ McConnell parmi les joueurs les plus difficiles à défendre. Le meneur des Indiana Pacers, réputé pour son centre de gravité très bas et son tir à mi-distance atypique, représente un véritable casse-tête pour les défenseurs.

Sur le plan statistique, Kon Knueppel réalise une saison rookie très solide, avec 19 points de moyenne, tout en shootant à 43 % à trois points sur près de huit tentatives par match, confirmant son statut de sérieux candidat aux distinctions individuelles.

Kawhi Leonard stoppé par son genou, les Clippers tremblent